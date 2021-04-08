閹割香港選舉制度的修例草案勢將在立法會火速通過，特首林鄭月娥今早在立法會指，下周三會提交草案，供立法會首讀，並透露草案涉及修訂5項主體法例和多條附屬法例。對於建制派關注政府如何廣納意見，她呼籲市民向分區委員會、同鄉會等反映其聲音。她亦不點名反駁民主黨前主席劉慧卿質疑候選人要向選委會取提名是屈辱的說法，批評對方不理解民主及選舉精神。

特首林鄭月娥今早到立法會出席答問大會，她於開場白就表忠唱好改變香港選舉制度，形容改制發揮「定海神針」的功能，可撥亂反正、正本清源，更引用親北京陣營聯署活動數字，指改制獲得逾200萬名市民支持。

她指，改制的綜合草案包括修訂5項主體法例和多條附屬法例，將涵蓋選委會界別分組的團體選民、地區直選分區劃分、候選人提名辦法、投票辦法等，亦會依法規管操縱和破壞選舉的行為，若獲行政會議通過，下周三會提交修例草案，讓立法會特別加開的大會首讀。

卸責民主派「只談政治」

改制後直選議席大幅削減，本身是直選議員的民建聯梁志祥關注地區市民如何反映意見，保險界的陳健波亦問及日後政府如何吸納社會不同意見，林鄭先卸責民主派，批評有議員於選舉時聲言反映市民意見，但當選後只談政治，「大家睇今日區議會就有呢個現象」，又指「反對派」在地區諮詢會等公眾參與平台吵鬧，摧毀收集意見平台，希望有關現象消失，承諾未來多與各界互動吸納意見，強調香港是多元社會，不應成為「一言堂」。

林鄭亦力撐小圈子選出的選舉委員會界別分組增加板塊，足以反映社區、基層聲音，又着市民向由政府委員的分區委員會、防火委員會、撲滅罪行委員會，以及同鄉會等渠道反映意見。

謝偉銓憂日後只有事事撐政府者才能入閘

至於增設由主要官員擔任委員的資格審查委員會，確認候選人參選資格，建測規園界議員謝偉銓擔心只有事事支持政府政策的人才能入閘，林鄭表示，以往負責確認候選人資格的選舉主任「都係政府嘅人」，日後將相關工作改由一個委員會，而非個人負責更妥當，強調決定並非隨意、人為的選擇性決定，而是具法律基礎。她又稱，不會期望立法會是橡皮圖章，支持政府每項政策，只要議員是愛國愛港，可以反對政府工作。

林鄭不點名批劉慧卿「屈辱」言論

林鄭會上又不點名提及民主黨前立法會議員劉慧卿形容要求候選人向選委會五大界別取提名為屈辱，自言4年前參選特首，即使有300多名民主派選委表明拒絕投票給她，她也謙卑地向對方講解其理念，「入到去（會面）係好難堪」，批評當時有選委要求晚上9時會面，她都不會視為屈辱，「講（屈辱）呢句說話嘅人，佢根本唔理解選舉同民主嘅精神」。

她亦指，人大常委會今次並無修訂《基本法》第45及68條，有關普選特首及立法會議員的條文，她有信心日後本港仍可按實際情況，循序漸進在相關機制下達至普選的目標，又反駁外界批評今次改制為民主退倒的說法，指改制為日後普選建立更穩固基礎，指若有人不接受普選需要按「一國兩制」及《基本法》前進，永遠都達不到最終目的。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！