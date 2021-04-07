【本報訊】由民建聯中西區支部前副主席林炳勳經營的尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」因涉及「歌舞群組」爆發被控，昨被法院罰款48,000元。其中一名歌舞群組患者去年11月曾到百樂會參加百人生日會，生日會的籌辦人亦被控違反限聚令，被重判入獄兩個月，是首次有人因涉及歌舞群組入獄。

舞廳持牌人罰48,000元

引爆第四波疫潮的歌舞群組涉及21間跳舞場所，其中之一是尖沙嘴加拿芬道國際商業信貸銀行大廈9樓的百樂會。

民政事務總署昨公佈，百樂會去年9月及11月期間違反防疫規例，包括未有確保所有會所內的人戴口罩；在會所內安排現場表演，而部份表演者沒有戴口罩，亦未有與賓客作有效分隔。

百樂會持牌人昨在九龍城裁判法院被判罰款48,000元。而一名派對籌辦人曾於去年11月16日租用百樂會舉辦百人派對，違反限聚令被判入獄兩個月。

資料顯示，百樂會由民建聯中西區支部前副主席林炳勳經營，他曾接受電視台訪問，辯稱會所無違例，但未知林是否持牌人。

歌舞群組共732人染疫，其中一名67歲家庭主婦去年11月16日曾去過百樂會參與百人生日聚會，其間有跳社交舞。其後曾到訪百樂會的患者增至共25人。另一涉及歌舞群組的旺角金雞廣場「金儷星鳳凰于飛懷舊歌舞」，較早前已被判罰款二萬元。