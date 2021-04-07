【無怨無悔】

【本報訊】今年初被裁定侮辱國旗罪成判囚四個月的社運人士古思堯，昨日刑滿出獄，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及社民連主席黃浩銘等30多人早上到赤柱監獄外迎接。不過，身患直腸癌的古思堯下周二、即出獄後僅六日又要面對另一宗非法集結控罪判刑，揚言「中國一日沒有民主人權，一日抗爭到底」，並指「今次第10次，唔係最後一次，仲有11次、12次」。

昨晨8時許，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、黃浩銘、東區區議員曾健成及社民連成員等近30人在赤柱監獄外守候，有人拉起「人權高於政權，和平示威無罪，廢除國旗法，釋放古思堯」橫額。其間警員呼籲各人不能聚集。

早上9時半，一頭短白髮的古思堯乘高爾夫球車到閘口，拿着兩袋物件步出監獄，在場人士大喊「阿古加油」及「身體健康」，古思堯見狀面露笑容，揮手抱拳回應。曾健成、黃浩銘、陳日君等人逐一上前與古思堯擁抱。

雖然剛剛出獄，但古思堯下周二在東區法院要面對前年10月5日一宗非法集結控罪判刑，他稱很大機會再入獄，「到時可能入荔枝角（收押所）、赤柱（監獄）。今次第10次，唔係最後一次，仲有11次、12次」。他指入獄是公民抗命，「為咗譴責中國政府嚴重違反人權」。他怒斥，中國一日沒有民主人權，一日都會抗爭到底，「下次唔止燒五星旗，下次可能故意違反國安法，坐監我當係生活一部份」。

餐蛋治熱咖啡「醫肚」

72歲的古思堯去年確診直腸癌。去年7月他到法院聲援黎智英及李柱銘等15名被控煽惑非法集結人士，其間舉起一面倒插及塗污的中國國旗，結果被控侮辱國旗罪，今年初罪成被判入獄四個月。他對病情表現淡然：「會積極配合瑪麗醫院嘅治療、法院嘅判監裁決及懲教署坐監嘅安排。」他表明不會因此放棄抗爭：「抗爭先係最大嘅出路，參與社會運動、民主運動30幾年，如果中途而廢，做人就白費咗，所以要抗爭、抗爭、抗爭。」

古思堯出獄後第一件事就是與友人到茶餐廳「醫肚」，他點了餐蛋治和熱咖啡作為出獄的第一餐。他直言獄內伙食「無味無道」，但作為在囚人士接受所有安排，「坐得監就200%冇自由」。

陳日君稱，認識古思堯是因他幫「長毛」梁國雄抬棺材去示威，「佢（古思堯）又唔要律師，控方講啲嘢，佢話『我做過晒』，但係佢唔認罪，佢話法律還法律，講得好溫和，個法官都好尊重佢」。陳日君形容，「有種智慧高過法律，肥佬黎（黎智英）都話向古思堯致敬」。黃浩銘指古思堯隨時又再入獄，「7號出嚟，下星期又隨時入返去。希望佢平平安安，身體無恙」。