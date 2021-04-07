【本報訊】控方案情指，警方不批准民陣申請8.31當天舉辦集會及遊行後，得悉仍有人號召參與「基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，遂透過記者會澄清網上流傳宗教遊行毋須通知警方之說不正確。當天三名被告和群眾從灣仔修頓球場遊行至中環花園道，沿途高叫口號和唱宗教歌曲《Sing Hallelujah to the Lord》，被告並一度帶領群眾前往聖約翰座堂，其間楊森和李卓人沿路提醒群眾留意交通，又擋住車輛讓群眾過路，但亦呼籲馬路上的市民留空一條行車線。

案情亦指警方多次警告活動違法，被市民以「知法犯法」、「黑社會」、「黑警還眼」等語回應。遊行期間，李卓人呼叫「反對八三一」口號，並稱：「今日主題係八三一。」

控方片段顯示，港島總區指揮官郭柏聰案發前在警方記者會稱，有網民呼籲8.31當天到維園賞花及自由行等，又表示以宗教名義舉行活動不用事前通知警方，惟《公安條例》不豁免宗教名義的遊行，並聲言所有辯解都不重要，最重要是市民奉公守法。

黎曾稱：我跟住大隊

當天李卓人以英語向記者指警方已禁止所有遊行，但根據《基本法》、《人權法》等，市民有權遊行，他會看警方如何處理。李又指警方已採取預防措施，根本無人可接近中聯辦，質疑為何他們不可表達訴求。

群眾抵達警察總部外的駱克道後，黎智英接受傳媒訪問，以國語表示：「每一個市民都要出來，繼續鬥爭。」未幾一名女記者以廣東話問黎為何要包圍警總，黎只答「個個嚟我咪嚟囉」、「我跟住大隊」。記者再表示警方已聲言宗教遊行不獲豁免，黎沒回應。

及後李卓人和楊森在金鐘道馬路上指揮汽車停下和駛走，其間李向車輛鞠躬，似是向受影響司機致歉。群眾到達花園道後，李站在行人路上，向群眾謂：「聖約翰教堂呢邊！等陣先落返嚟！」而群眾前往聖約翰座堂期間，一名女子和站在花園道的警員理論，被警員喝令離去，控方表示相關內容為警方警告市民及有示威者試圖衝擊封鎖線的片段。