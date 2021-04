理工大學男生去年9月被捕,被指在寓所內藏有胡椒彈手槍及軍刀等武器,被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器三罪。案件今於西九龍裁判法院再訊時,男生被加控一項港區國安法下的煽動他人分裂國家罪,控方另將原先控罪修訂為為無牌管有槍械及管有攻擊性武器罪。案件今由國安法指定法官蘇惠德處理,押後至5月4日以待準備文件,轉介區域法院處理。被告男生沒有保釋申請,繼續還柙候訊。

被告呂世瑜(23歲)於去年9月24日被捕,當時案件已由警方國家安全處負責,當時高級警司李桂華曾指被告涉嫌發表分裂國家文宣,在網上宣揚港獨。

控方由律政司高級檢控官張卓勤代表。被告今被加控一項煽動他人分裂國家罪,指他於去年6月30日至9月24日在香港與其他人煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為,不論是否使用武力或者以武力相威脅,即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

控罪書英文版曾出現「one number of Pepper Ball」等錯誤

呂另被控一項無牌管有槍械罪及一項管有攻擊性武器罪,被指於或約於去年9月24日在粉嶺欣盛苑某單位管有一把可容載胡椒粉末投射彈的氣槍,以及管有攻擊性武器,即一支伸縮棒及兩把刀。

本案於今年2月在粉嶺裁判法院再訊時,裁判官陳炳宙發現由警方撰寫的控罪書英文版本出現錯誤,即場讀出控罪書內容「one number of Pepper Ball」、「two numbers of Pepper Ball」等,並謂「小學生都會知one apple two apples,我唔想單案第時上到終審法院,香港法庭會成為外國法庭的笑柄」,促控方修訂英文版控罪書。

【案件編號:FLCC1804/20】

