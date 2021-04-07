【本報訊】12港人之一、「香港故事」成員李宇軒上月遣返香港後，瞬即被控違反國安法勾結外國勢力等罪，還柙地點更成謎，直至其強制檢疫令至本周初屆滿，案件昨再訊。首度現身的李宇軒看來精神飽滿，多次望向公眾席，一度向友人「戚眉」打眼色。李宇軒續由非家屬委聘的大狀羅達雄代表，沒申請保釋，並放棄保釋覆核權利，案件將於高等法院審理，下月18日處理交付審訊。

李宇軒（30歲）面對三項控罪，包括串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀協助罪犯及無牌管有彈藥。李昨身穿白色恤衫、手持文件步入犯人欄，久未露面的他精神飽滿，回答「明白」控罪詳情時聲音響亮。有市民向他揮手，李亦打眼色示意。

控方無交代有否設陪審團

控方由律政司高級檢控官李庭偉代表，李繼續由大狀羅達雄代表，同場另有指示律師陳天立。控方稱已索取法律意見，案件將於高院審理，但控方未有交代是否設陪審團。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案押後至下月18日，以處理交付審訊程序。

散庭後，記者蜂擁而上包圍羅大狀及陳律師，追問是否李親自委聘、何時委聘、誰支付律師費、有否與李會面，以及李為何還柙小欖精神病治療中心等，兩人一概不回應。其間陳拒派卡片、更拒透露姓甚名誰，直至記者問他是否陳天立時，他才點頭承認。

被問及是否官派律師，陳表明：「絕對唔係官派律師，當事人嘅意願係唔想透露任何信息。」記者追問為何他說自己並非官派律師，陳答：「我知道自己唔係就唔係囉。」僅透露李正申請法援。及後一眾記者持續包圍並追訪兩人至停車場，陳面有難色地表示：「唔好逼我，我都好難做。」

案件於上月24日首度提訊，李缺席聆訊，控方透露他已會見代表大狀，惟庭上不見大狀、亦不見李的家屬。至同月31日，案件二度提堂，李突然由大狀羅達雄代表，惟羅拒向傳媒透露詳情，包括李所還柙地方。李的胞妹更稱，羅大狀並非她替胞兄安排的法律代表，她亦是看傳媒報道才得知胞兄有代表大狀，惹外界猜測官派律師之嫌。

李被控三罪，首罪指他去年7月1日至今年2月15日期間，串謀壹傳媒創辦人黎智英、其前助理Mark Herman Simon、律師助理陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等，請求外國或境外機構等，對中、港政府實施制裁、封鎖或採取其他敵對行為。

第二項控罪指李去年7月某日至8月23日期間，串謀黎智英等協助他離開香港到台灣；最後一項控罪則指他去年8月10日在其位於沙田希爾頓中心住所內，無牌管有232枚使用過的催淚彈等。

案件編號：WKCC1107/21