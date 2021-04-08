閹割香港選舉制度的法案下星期提交立法會首讀，特首林鄭月娥於立法會答問大會指，本地立法階段會修訂5項主體法例和多條附屬法例，涵蓋選委會界別分組、地區直選分區劃分、候選人提名辦法、投票辦法等，亦要依法規管操縱同破壞選舉的行為。

多個政府中人之前表態，質疑鼓吹白票是操縱選舉，講明立法時會研究現有法例是否足以處理有關問題。究竟今次修例會否白紙黑字禁投白票？

有法律背景的建制中人指，要將投白票及鼓吹白票分開看，指鼓吹白票的確有機會違反《國安法》的操縱選舉範圍，但投白票則屬於個人行為，以其認知不會犯法，又解釋選票上無認證，根本不能判斷誰投白票，執法亦有困難，以其專業背景都「諗唔到條法例可以點寫」。

另一個建制中人預計，今次修改選舉法例不會涉及規管白票，透露北京對白票行為未有定性，毋須急於今次處理，又指去年7月頒佈的「港版國安法」已經列明「對香港選舉進行操控、破壞、並可能造成嚴重後果」有機會違反《國安法》，覺得修改選舉法例時再做一次是多此一舉。

但律政司司長鄭若驊及政制及內地事務局局長曾國衞都先後表明，要研究對白票的規管是否足夠，為何如此高調說明？

政府怕被認為「交唔到功課」

有建制中人指，人大決定修改《基本法》附件一、二時，重提特區政府要「依法規管操縱、破壞選舉的行為」，或者司局長也怕今次立法無「白字黑字」寫明禁止白票，會被認為交唔到功課，故趁條例出台前出吓口術。有人亦指，社會風氣奉行「寧左勿右」，估計司局長索性「講大啲」，嚇到選民不敢投白票，對政權而言百利而無一害。

建制派議員似乎對是否立例規管白票不太關心，指白票數目無損選舉結果，相反選區劃界、直選議席分餅仔及選委會40席的擺位，卻關係到政黨未來在立法會有幾多議席、未來邊個最有牙力，對他們而言，白票其實事不關己。

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