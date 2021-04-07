邵家臻創立倡議囚權嘅社企「石牆花」，噚日分享咗同社民連吳文遠探望社民連岑子杰（Jimmy）嘅點滴，形容Jimmy神彩飛揚，每日會同囚友一齊踢踺當運動，傾偈就係處理彼此多年分歧，例如傾吓咩係本土同和理非，又或者點睇未來選舉。

張可森籲「聽多啲廣東歌」

邵透露Jimmy話覺得自己比其他社民連成員更適合坐監，因為佢心態調整到，佢提得最多嘅係價值，「監房鎖得住身體，但鎖不住價值」，邵家臻話咁強調「價值」，正係政治犯、良心犯與別不同嘅地方，亦因為「價值」所以更加敢言、執着、不平則鳴，就算係監房定其他地方都一樣。

Jimmy仲有講吓監獄生活，又讚懲教因為佢係非異性戀者身份，安排佢長住單人房，令佢覺得過往同志運動嘅努力冇白費，至少令懲教署變得對同志友善。

噚日仲有好多人探監，一向寡言嘅郭家麒太太離開時未有發言，但就罕有地舉起「V」字手勢；屯門區議員潘智鍵就去赤柱探張可森，形容對方好精神，仲引述張話「想大家聽多啲廣東歌，因為『有廣東話就有香港』」，仲話佢喺囚室入面亦會哼廣東歌。

講返「石牆花」同邵家臻，佢上年出版咗本《坐監記》，嚟緊將會有一本增訂版《石牆生花—坐監記及其他》，入面會新增更多有關監房文化嘅詳細描述同獄政改革建議，𠵱家開放預購，預計5月出版。

李八方