Holiday，I miss you～八方明嘅，過完悠長復活節假期，大家都努力「扮工」中。不過新官上任咗4個月嘅香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）竟然趁月初忙到爆嘅紅日辦公，同管理團隊落前線同基層員工齊齊做假日打工仔，仲貼地到用廣東話迎賓添。

其實復活節紅假前班細路都已經復活晒，未到紅日迪士尼就滿到要叫停埋即場售票，唔使講園內設施、餐飲、酒店梗係做到踢晒腳啦。Michael就趁假期前夕同紅假嗰幾日，帶埋平時坐冷氣房嘅同事，齊齊入樂園同酒店前線幫手，做幾日前線員工體驗吓。Michael仲換埋制服做酒店bell boy，喺酒店門口指揮交通、迎賓影相、送行李上房添。

唔講你未必知，Michael本身都好鍾意同熟悉香港文化，佢仲貼地到用廣東話同住客、同事溝通㖭吖：「有咩幫到你？」、「唔好意思，阻阻你」、「唔該哂」。行李部同事就幾欣賞呢位新任CEO，讚佢會主動關心員工，知道佢哋日日搬咁多行李，仲講埋辛苦晒，得到尊重又真係幾窩心嘅。

返咗工4個月就咁識做，唔知嗰啲住「堅離地城」嘅高官見到會唔會面紅呢？

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