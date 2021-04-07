【本報訊】本港第四波疫情未斷尾，復活節期間警方在全港多區突擊巡查無牌酒吧及派對房間等。警方證實前日下午約6時突擊搜查觀塘道一個懷疑正在開放的派對房間。行動中，一名26歲的派對房間男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；單位內另有五名男子則疑違反限聚令。警方稱該名男負責人及單位內其中一名25歲男子為警員。被捕男負責人獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。

警方指東九龍總區人員根據線報及深入調查，前日突擊搜查觀塘觀塘道472至484號一個樓上單位，搗破一間懷疑正在開放的派對房間。單位內共有六名男子，他們年齡介乎25至30歲，懷疑違反限聚令。

下月上旬報到

據了解，所有參加者聲稱是中學同學，其中兩人是港島區警員，包括一名中區警區巡邏小隊人員及一名港島總區機動部隊人員。涉嫌是男負責人的警員辯稱該派對房間已暫停營業，當時只屬朋友聚會，沒有招待其他顧客，只作私人用途，並無違法。

據了解兩名涉案警員並無被勒令停職，警方正諮詢律政司意見，決定是否檢控。該名被捕的男負責人獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

據現行法例，若表列處所管理人違反《規例》，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月；顧客在表列處所內違反限聚令，會被定額罰款5,000元。

今次並非首次有警務人員涉違防疫法例，去年11月政府在禮賓府舉行勳銜頒授典禮，不少賓客除下口罩影相，當中包括警務處長鄧炳強。食衞局長陳肇始事後表示，所有人出席儀式時均須戴口罩，呼籲所有人應盡量避免除口罩。

去年4月十名隸屬天水圍巡邏小隊警員凌晨下班後到元朗一間食肆消夜，其間發生爭執，一名女警遭40歲警長涉以玻璃樽擊傷頭部，涉案十名警員違反限聚令被警方檢控。