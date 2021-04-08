特首林鄭月娥今（8日）早在立法會指，相信下屆政府會如有需要，會研究增加政治任命官員人數，行會成員、民主思路召集人湯家驊今日與傳媒茶敍，隨即透露民主思路內部有不少成員有意加入政府管治班子，對不同範疇皆有興趣，對若能「為政府出力」，表現非常踴躍。

2015年成立的民主思路，至今經歷有10多人退出，包括學者陳祖為、袁彌昌、張楚勇、宋恩榮等，曾派人出選亦敗北。湯家驊指，民主思路現約有20多位成員，他早前曾詢問成員是否有意為「政府出力」，形容反應非常踴躍，成員對政府管治班子以至不同政治範疇皆有興趣。

湯今為其領軍的YouTube頻道「竹石台」將開台與傳媒茶敍，被問到是否有意為選舉造勢，湯解釋指該頻道早在年半至兩年前開始籌備，並非因應臨近選舉而設，亦非選舉宣傳工具：「我覺得我哋唔會特別去迴避（選舉）⋯⋯但絕對唔係想推我哋嘅成員去參選」。

湯家驊表示，「竹石台」的節目《時政吹水站》，首集以自由黨榮譽主席田北俊打頭炮。其餘節目則包括《湯家驊時事點評》、以視像或聲音呈現湯家驊及民主思路理事的時事專欄文章內容《靜思而行》，以及加深外媒認識香港的英文節目《International Channel》。

他續指，「竹石台」會邀請中間派擔任嘉賓，避免邀請官員，免給予觀眾偏頗觀感，但他又稱不排除其他節目主持人會邀請官員在節目上解釋政府政策。

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