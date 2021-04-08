去年5月市民到港島遊行，抗議政府強推港區國安法，有示威者於街頭堵路。一名中年婦當天在天后清理路障，其間遭示威者「私了」，當中一名16歲男學生被指兩度踢向婦人。涉案男生早前承認暴動罪，區域法院法官姚勳智今指被告等人行徑橫蠻，但考慮到被告並非主導者，若然判監也會與在教導所服刑的時間相若，故判被告入住教導所，另下令他向女事主賠償3,000元。

姚官判刑後特別勸勉現已17歲的黃姓被告，表明希望被告在教導所習得一技之長，日後回饋社會，孝順父母。

被告早前承認於去年5月24日在天后興發街與琉璃街交界參與暴動。被告原本另被控一項傷人罪，該罪獲控方同意不作起訴，存檔法庭。

姚官判刑時引述辯方求情內容透露，被告犯案只是出於一時衝動，並無使用武器，也願意賠償。被告亦親撰求情信，自言已向女事主X寫信致歉，又透露曾打算成為消防員，但如今願望或無法成真，悔不當初，望法庭給他機會改過自新。

姚官指出，案發現場與銅鑼灣崇光百貨的核心示威地帶有一段距離，人數也較少，但附近路段仍被人架設路障，示威者阻止X移開路障之餘，更不由分說地施襲，行為橫蠻，案情嚴重，所幸X沒有永久受傷。

事主要求賠償9,000元

姚官認為事件對公眾具威脅性，隨時可判監4年或以上，但考慮到被告並非事件主導者，而教導所報告內容亦非常正面，加上被告若被判監兩年多，刑期與入住教導所相若，故此判被告入住教導所。

辯方早前求情指，雖然控方沒有要求賠償，但被告願意扣除其1,000元保釋金，以支付予X作賠償。控方今表示，事主要求賠償醫藥費9,000元，惟由於案件提早進行聆訊，故此未能及時準備單據。

姚官認為辯方提出的賠償金額與事主所要求的有差距，主動提出由被告賠償3,000元，惟同時強調，他只是透過較簡便方式處理，即使法庭下令被告賠償，也不影響X自行再向被告以及他人索償的權利。辯方提出讓被告家人在兩個月內支付餘下2,000元款項，獲姚官批准。

【案件編號：DCCC695/20】

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