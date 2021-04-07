【本報訊】除了上次聆訊代表李宇軒的大律師羅達雄昨再次代表李，李的指示律師身份昨亦曝光，為事務律師陳天立。陳上月曾響應建制派立法會議員梁美芬發起的法律界聯署，支持全國人大「完善」香港選舉制度；過往他亦曾聯署反港獨。兩名律師昨應訊後乘車離開法院，獲法院外警車高調開路。

任撐警KOL公司董事

羅達雄及陳天立昨完成聆訊後，直接到法院大樓地牢的停車場乘私家車離開，大批記者包圍拍攝，非常擠擁，車輛寸步難行。該輛平治私家車的車頭近車牌位置旁，掛了一個有香港律師會標誌，車輛即將駛出法院之際，法院外的警車突然亮燈響號，為私家車開路離開。

現年61歲的陳天立在港出生，1997年獲認可為律師，曾於法援署工作，為歐陽陳何律師事務所其中一名合夥人。2017年本港有法律界人士發起聯署聲明，強調港獨違憲違法，並指大學絕不能讓港獨滋生蔓延，發起「呼籲大學應為學生樹立正確的法律及守法觀念」聯署聲明。發起人包括建制派律師陳曼琪，而陳天立是82名聯署人其中一員。

此外，陳曾為「撐警KOL」冼國林創辦的上市公司國藝娛樂文化集團有限公司出任獨立非執行董事；現時他是周焯華旗下太陽國際集團有限公司的獨立非執行董事。

至於大狀羅達雄，他先後在2005年及2007年遭投訴，大律師紀律審裁組裁定他專業失當，分別判罰停牌兩個月及四個月。其所屬律師樓上次聆訊後曾發聲明，指官派律師指控錯誤。