繼「完善」香港選舉制度後，政府再出手趕絕泛民擔任公職的機會。房委會即將公佈新一屆各小組委員會的委員名單，《蘋果》獲悉，現任房委會建築小組委員會委員的民主黨主席羅健熙，任期原定到明年3月31日才屆滿，但當局指羅健熙因涉及一宗刑事案件，建議暫停他的委員身份，直至相關的司法程序結束。羅健熙回覆《蘋果》查詢時稱，至今仍未收到房委會的通知，又指若消息屬實，對他是未審先判。

房委會每年4月會公佈新一屆各小組委員會的委員名單，消息透露，現任房委會建築小組委員會委員的民主黨主席羅健熙，任期原定到明年3月31日才屆滿。但當局指羅健熙因涉及一宗刑事案件，建議暫停他的委員身份，直至相關的司法程序結束。

周五辦公時間內無委員反對 即假定建議通過

消息又透露，若房委會委員通過有關建議，日後所有小組委員會成員若涉及刑事案件，亦會採取類似安排，即須暫停其房委會委員的職務。消息指，若房委會在明天（9日）辦公時間結束前沒有接到委員任何反對意見或提出討論的要求，即假定有關建議獲得委員通過，並會付諸實行。

除了羅健熙外，前立法會議員尹兆堅因參與民主派初選被控「串謀顛覆國家政權罪」，正還柙候審，尹兆堅至今仍是2020／21年度的資助房屋小組委員會委員。但消息指出，新一屆的資助小組成員名單中，尹兆堅未有再被委任，即意味房委會小組委員會內全數民主派的成員已經被「DQ」。

翻查資料，羅健熙去年7月被警方拘捕並落案控以非法集結罪，指他涉2019年11月在尖沙嘴市政局百周年紀念花園及科學館廣場一帶參與非法集結。

羅斥未審先判

羅健熙回覆《蘋果》查詢時稱，至今仍未收到房委會的通知被暫停職務，又指若消息屬實，則對他是未審先判，「唔係好知非法集結關房委會嘅工作咩事，起公屋同埋非法集結係有關，我理解唔到啦！」不過，他對被暫停委員職務不感到意外，「一直以來我做到就做，佢（房委會）要做呢啲決定我都無辦法」。他又稱，其建築小組委員的任期原定到明年結束，「我本來以為佢會等我呢屆任期完，不續任，點知原來佢哋都係等唔切」。

消息指，日後所有小組委員會成員若涉及刑事案件，亦會採取類似安排。羅健熙稱，「如果日後有委員揸車超速要上庭，咁係咪都要暫停職務呢？我係理解唔到」。

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