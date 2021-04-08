5歲女童疑遭虐待致死案，生父及繼母被控謀殺罪，繼母母親亦被控虐待女童及其胞兄。案件今於高等法院續審，控辯雙方早前已完成舉證及結案陳詞，法官黃崇厚今開始就證據及法律原則引導陪審團。黃官提醒陪審員，明白案件涉及兩名兒童，或會牽動陪審團情緒，但陪審團不能服膺於情感，而須以刑事案件的標準審視本案證據。

案發於2017年8月至2018年1月，女童Z及男童X的親父及繼母，均否認謀殺Z。第三被告為繼母母親，她被控四項虐兒罪，被指虐待X及Z。

法官黃崇厚今引導陪審團指，案中親父及繼母承認誤殺Z，但不為控方接納。陪審團要先考慮兩被告是否謀殺Z，若認為謀殺罪名不成立，才繼而考慮兩被告是否干犯誤殺罪。

法官指出本案與一般持刀斬人案件不同，控方的檢控基礎為親父及繼母有意圖嚴重傷害死者身體，包括向Z施以一連串的虐待行為，以及沒有給予Z足夠食物及帶她求醫，最終導致Z死於敗血症。法官提醒陪審團，辯方的說法是指兩被告想教好Z及X，才會體罰兩童；陪審團應根據呈堂證供判斷被告的說法是否屬實，例如檢視Z身上的傷勢，從而作出推論。

對於繼母曾供稱患有抑鬱症，法官指出患有精神病並非辯護理由，陪審團應考慮繼母是否因患病而影響判斷能力。另外，親父自言曾向老師謊稱Z弄傷自己，才造成身上的傷痕。法官指出，即使親父曾經說謊，亦不能因而對他產生不利的考慮，繼而影響判決。

法官指明白本案牽涉兩名兒童，或會牽動陪審團的情緒，但他們仍然需以刑事案件的標準審視本案證據。至於繼母母親的四項虐兒罪，法官指出控方的檢控基礎是她沒有阻止兩童被虐待，亦沒提供足夠的食物及醫療援助。

聆訊下午繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

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