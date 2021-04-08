疫情下餐飲業界苦苦支撐多時後，早前終獲稍為放寛，恢復晚市堂食及四人一枱，但食客進入前仍需掃「安心出行」，或登記個人資料。食環署近日在疫情緩和下突然加強行動，上月下旬聯同警方巡查過千個處所，日前（6日）亦於紅磡黃埔一帶突擊檢查食肆，當中至少5間被指食客登記資料不齊全，被罰停晚市14天，以及午市縮至2人一枱。有涉事餐廳東主指，難以安排人手逐個檢查資料，亦沒有權力核對食客身分證，批評食環署做法「即係叫我哋唔好做生意」，又質疑停晚市14天刑罰過重。

巡查人員不聽解釋 「有咩同個官講」

食環署日前聯同警方巡查紅磡及黃埔多間食肆，其中民泰街幸福小廚、景霖正宗四川麻辣米線、文華冰室、潮興牛雜魚蛋粉麵、古早味澎湖台灣等至少5間食肆被指顧客登記資料不齊全。幸福小廚東主楊老闆指，日前食環署人員連同警員下午到場時，要求檢查餐廳員工的病毒檢測證明，「抽樣抽咗我哋5個同事，全部都OK」，但檢查顧客登記個人資料的紀錄簿時，則「睇到有個單字（名）、冇時間，即刻罰我哋」。楊指，當時有向人員反映，指餐廳難以控制客人如何登記資料，亦沒有權力檢查身分證，惟反被對方質問「你唔知要姓名、全名嘅咩？你有咩同個官講喇」。

楊老闆指，餐廳現被發出告票，須罰停晚市14天，以及午市由每枱4人收窄至每枱2人，大嘆「好無辜」，「無辜5間舖頭，統一刑罰14天，咁即係叫晒我哋全部唔好做生意」。他續指，被罰後昨日生意隨即急跌兩成，估計未來14天合共將損失10多萬生意額，目前被罰後亦唯有盡量要求客人填寫全名，「如果客人唔寫全名，咁我無奈咪放棄呢班客人、或者呢單生意，既然政府要我死，我可以點樣做？」他又質疑，對比過往其他被罰的食肆，今次食環署刑罰是太重，「點解唔可以7日、3日、口頭警告，再犯先停我哋？」

景霖正宗四川麻辣米線負責人王小姐亦指，食環署人員檢查登記簿時，指「啲名簽得唔好，簽單字」，及後便隨即開出告票。她又指，自己簽署違規表格時，其中一名食環署女員工態度欠佳，多次催促她簽名，「話快啲簽喇，阻住我做嘢，仲有好多間要睇，你有名有姓㗎嘛，簽個英文名點知搵邊個？」她批評，今次政府無疑是將抗疫責任推至食肆身上，認為餐廳根本無法檢查每位客人是否有登記全名，又預計未來14天至少會損失一半生意。

區議員批處「極刑」不符比例

今日到現場視察的九龍城區議員郭天立質疑，食環署如何訂定刑罰準則，「5個人坐一枱都係罰7日、冇戴口罩罰3日，點解安心出行嘅問題、或者填紙仔，就要罰14日呢？」，形容今次只是小部份食客不齊全，便要處以「極刑」，懲罰程度是不符比例及荒謬。他又指，餐廳本身並沒有權力檢查食客身份證，批評政府做法是「將食客同食肆擺落對立面...發生啲乜嘢事食肆負責，好似佢（政府）冇責任咁樣」。郭指，早前已聯絡食環署地區總監，但當時只獲官腔回應，未來會繼續向署方反映問題。

食環署今日出稿表示，食環署於復活節長假期，4月2日至4月6日期間，共巡查2,416間食肆及496間其他住所，當中與警方聯合巡查240間食肆。食環署指，巡查行動中，共向25間餐廳負責人發出告票，罰停晚市及收窄至兩人一枱，為期3天（3宗）、7天（6宗）及14天（16宗），他們涉及未有確保顧客掃描「安心出行」、妥為登記個人資料，未有確保以及餐桌距離、佩戴口罩、員工檢測等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！