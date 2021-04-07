【本報訊】前年11月11日「黎明行動」，17歲學生被指於警方驅散期間，跑走時在康山花園推跌老婦及拒捕，被裁定普通襲擊及拒捕罪成。雖然辯方力陳被告承諾日後會專注學業和照顧開審前中風的爸爸，但裁判官劉綺雲昨判刑時強調，老婦被推跌後沒生命危險實屬僥倖，不認同本案與示威無關，認為必須判阻嚇性刑罰。最終按報告建議判被告入勞教中心。被告遭押走前安慰不斷拭淚的母親，謂：「好快出返嚟。」

官不認同與示威無關

現已18歲的梁姓被告，被控前年11月11日在香港鰂魚涌英皇道康山花園八座附近，襲擊女子周月雲及抗拒執行職責的警員23510尹浩雲。

辯方求情指被告中學時參與童軍、基督教少年軍等活動，升上大學後仍積極助人。被告承諾日後會專注學業和照顧中風的爸爸，辯方強調這並非空泛之詞，望法庭給予相當比重。

劉官判刑時指，被告的衣着表現均與示威者無異，不認同辯方所指本案與示威活動無關。劉官續指，被告推跌老婦案情嚴重，認為紀律訓練有助被告更生，也合乎公眾利益。

控方案情指，警方當日清晨針對網上號召堵路活動進行巡邏，警員尹浩雲巡至康山花園附近，看見包括被告在內的多名黑衣人。被告看到警員後逃走，其間用雙手推跌周姓老婦，後被制服，他掙扎並大喊「手足救我，唔好離棄我」。

被告聆訊時自辯稱，指當天上學前打算到西灣河做運動，後看到有警察跑至，故感驚慌而逃跑，落斜時未及收慢而側身穿過一名女傭及周婦中間，撞跌周婦。

辯方醫療報告指被告曾被警員踩頭及扑頭四下，致頭有血腫，惟劉官裁決時形容其傷勢「極其量係自己（被制服）有郁動時所致」。

案件編號：ESCC716/20