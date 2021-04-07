【本報訊】前年11月理大圍城期間，有被圍困示威者爬渠或從校園游繩離開，由義載司機接走。警方去年起訴兩名涉在現場附近駕駛「家長車」的司機，控以危險駕駛罪，原指控兩人涉嫌被警方截查時想駛走，造成危險。案件昨於九龍城裁判法院再訊，控方改為指控兩人涉協助疑犯逃走，加控妨礙司法公正罪，並向法庭申請撤銷保釋。主任裁判官嚴舜儀最終批准許兩人繼續保釋，但將原本1,000元的保釋金大幅增加至10萬元，並下令兩人須每日向警署報到。

兩名被告為售貨員梁祖光（24歲）及地盤安全主任陳鎮洋（32歲），他們兩人原本被控危險駕駛罪，指他們前年11月18日駕車到理工大學附近營救學生，當警員上前欲截車調查時，兩人疑不合作，以危險方式駕駛及一度拒絕遵從指示停車。

涉妨礙司法公正

兩名被告昨遭控方加控一項妨礙司法公正罪，指他們當日連同其他人，意圖作出傾向協助其他人逃避逮捕的作為，而他們知道該其他人會被香港警務處逮捕。兩被告一度要還柙，以等候外界為他們籌措保釋金。兩名被告幸最終「夠錢」保釋。案件將押後至本月27日於區域法院進行答辯。

須每日報到 續禁離港

法庭除了增加兩名被告的擔保金額，另外亦將向警署報到的日數增至每星期7天。至於宵禁及不准離港的保釋條件則維持不變。

家長車的刑責亦曾於上訴庭早前就「赴湯杜火」湯偉雄及杜依蘭夫婦與17歲少女被控參與暴動一案中被提及，但該案涉及暴動及非法集結控罪，究竟並非身處犯罪現場的參與者，是否「共同犯罪」。

判詞上月接納律政司說法，認為犯案者中的從犯，刑事罪責與主犯相同。其中從犯是協助、教唆、慫使、促致主犯干犯罪行的人，可包括參與共同犯罪計劃的人，刑法並不要求犯案者必須親身在罪案現場才會有刑事責任。

上訴庭接納律政司所舉的例子，認為暴動罪共犯可包括遙距指揮行動的人士、提供金錢或防具者、透過電話或社交網站鼓勵參與行動的人、在案發現場附近掘磚、收集物資或武器的人、觀察環境並向犯罪者提供資訊的「哨兵」，及駕車協助犯罪者逃脫的人。

案件編號：KCCC823-824/20