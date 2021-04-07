【本報訊】流亡英國的立法會前議員羅冠聰昨在社交網站公佈，他已獲英國內政部批出難民庇護，羅直言不少戰友仍等待難民審批，部份人對前景感迷茫和焦慮，故希望透過其個案，令英國內政部更了解香港複雜政治局勢，盡量對受迫害的香港抗爭者行使酌情權，令他們可留在英國。

望成為當局了解港局勢範例

羅冠聰昨晚在fb發文指，經歷約四個月申請，並與難民審批機關多輪會面，早前已接獲英國內政部通知，據日內瓦公約下的難民定義，按照英國移民法對羅批出難民庇護，並可於規定時間內獲准逗留英國。

羅冠聰指出，他的申請獲批是基於他面對的政治案件、中共在國安法下對他發通緝，以及很多證據證明他是因政治迫害而離開家園，在可見將來無法回國，但其審批狀況不代表大多數手足在英國申請庇護的處境，直言他們的個案不一定有新聞佐證、也可能會因案件涉武力衝突被質疑，甚或沒具體證據，令審批他們的申請時未必有充份證據，手足們在等待面試和結果時難免感迷茫和焦慮。

羅希望他的個案，能令英國內政部相關部門更了解香港複雜政治局勢，並盡量給予手足們一定酌情權，在不損害難民申請門檻準則時，確保受迫害抗爭者能逗留在安全地方。

羅冠聰在去年國安法生效前，去年7月低調離港到英國展開流亡生涯，留英期間曾跟訪英時任美國國務卿蓬佩奧會面，之後有香港傳媒引述消息，指羅冠聰跟其餘五名流亡海外人士，因違反港版國安法被通緝，到去年12月冬至前夕，羅在社交網站透露，由於已被列為通緝犯，如要續領特區護照便須進入中國大使館辦手續，形同「自動送中」，為免成為沒護照和身份的人，決定在英申請政治庇護。