小學文書助理於大半年間先後在校內非禮七名年齡介乎7歲至11歲女學生，包括對她們摸胸及按壓私處，並將部份犯案經過拍片或影相，最終有女生向母親投訴始東窗事發。涉案助理在警誡下聲言因好奇而犯案，今在區域法院承認非禮及製作兒童色情物品等共11項罪名，求情稱對事件感羞恥，更聲言拒絕獲得三分一認罪減刑以示交代。法官譚思樂判刑指，被告所為粉碎孩子在校內安心學習、不受侵犯的期望，更令家長感自責和痛苦，扣除三分一認罪刑期扣減後，判被告監禁3年4個月。

現年28歲的被告簡銘龍承認七項非禮罪，涉及六名8歲至11歲女童；四項管有兒童色情物品罪，涉及製作其中三名被非禮女童的色情相片及片段，以及製作另一名7歲女童的色情片段。案發於2017年10月24日至2018年6月14日，地點在馬鞍山某小學。

報告指被告重犯機會屬中等頂端

譚官判刑時引述辯方求情指，被告起初只是負責為校方活動拍片，惟其後另要負責剪片，工作量大增，無法準時下班，於是突然形成尋求刺激的衝動。譚官批評被告濫用在校職權，巧言令色，所作所為破壞誠信。

譚官今提及被告的心理專家報告，指有證據顯示被告發展戀童傾向，惟辯方在書面陳詞指他並非戀童癖。辯方表示，專家或許有見被告連續犯案才作如此推定，惟被告尊重專家的看法。至於報告指被告重犯機會屬中等頂端，辯方表示被告不會再有機會重返小學工作，他也不會再犯。

被告亦親撰信件求情，表示事件損害校方名聲，明白他無法彌補過錯，向女童、家人及學校致歉。被告更表明希望法庭不扣減他認罪可獲的三分一刑期折扣，以示對事件有所交代。辯方律師亦指，被告自言對事件感到羞恥，不忍看見家人為他流淚，故此叫他們今天不要到庭。

案情指2017年11月7日，被告在校園電視台室內叫11歲女童W躺在地上，並掀起W的校服裙，問她身體哪裡疼痛，又拿手機向著W。至同年11月26日，報稱不適的7歲女童X到醫療室，被告叫X躺在床上，揭起她的校服裙並拍攝其內褲。

2018年2月某天，11歲女童V報稱不適，因而到校內醫療室。被告為V探熱後一度離去，其後折返，問V有否感覺好點，並伸手入她的運動校服內，按壓胸部一下，及後再伸手進V的短褲及內褲裡，按壓私處數秒。

著兩女生坐其大腿摸胸非禮 兩人事後向母投訴

2018年6月14日，同樣就讀小五的11歲女童U和10歲女童T找被告，報名參加填色比賽。被告隨即帶U和T到校園電視台室內，叫兩童坐在他的大腿上，其間被告摸T的胸部數秒，又摸U的胸約一分鐘。T移動手肘反抗，U亦推開被告。及後兩童離開。

U和T各自向母親透露事件，校方亦向小三至小六女學生派發問卷，V藉此投訴遭被告非禮，事件因而報警處理。

警方於同年6月22日拘捕被告，並從其住所內的電腦發現多張兒童色情相片及片段。相片顯示有人觸摸8歲女童Z的私處。多段影片則顯示11歲女童W躺在地上，有人揭起W的校服裙，露出內褲，繼而摸她腹部和拉低內褲摸下體，並問W腹部哪裡覺得痛。7歲女童Y則被人拍攝內褲，又問及她的家庭問題。另一名7歲女童X則被人掀起校服裙，從而露出內褲。

被告在警誡下承認出於好奇而對部份女童拍片，並表明摸其中三名女童時感到愉快及開心。

【案件編號：DCCC5/21】

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