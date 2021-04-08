23歲青年唐英傑去年7.1涉駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車撞向警察，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件定於6月23日開審。控方早前邀請嶺南大學歷史系教授劉智鵬撰寫專家報告，分析「光時」意思以及是否構成控罪所指的行為，法庭今開庭處理是否接納該份報告。報告提到，被告駕駛插有「光時」旗幟的電單車，猶如策騎戰馬上戰場的士兵。惟法官反駁指，被告行為是否構成意圖分裂國家，法庭可自行判斷，毋須依賴專家意見，最終只接納報告提及口號字眼起源及演變等部份內容。

案件今在高等法院提訊，由三名國安法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。被告今改由資深大狀郭兆銘（Clive Grossman）代表，控方代表則依然是高級助理刑事檢控專員周天行。被告昨已就本案不設陪審團審訊的決定提出司法覆核。

周天行陳詞指，自2019年起，「光時」口號在示威中被廣泛使用，並非日常生活常用字眼，法庭需了解口號的起源、目的、在甚麼情況下使用，以及如何使用等，才可理解其真正意思是否構成控方指控的政治主張。周並以「新義安」為例，指在三合會案中，法庭亦須依賴專家去理解特定句子的背景及語境等。

不過陳官質疑，本案重點在於被告是否有意圖分裂國家或宣揚所指控的政治主張，「光時」口號中的「光復」、或是條例中的「分裂國家」、「統一」等字眼的意思，無助法庭推論被告的意圖。周回應指，報告內容包含教授劉智鵬的意見，指被告駕駛插有「光時」旗幟的電單車，猶如策騎戰馬上戰場的士兵。

官強調詮釋法例條文應是法庭責任

杜官則表示，法官並非活在象牙塔內，有關口號既然自2019年起已被廣泛應用，為何法庭不可基於司法認知（judicial notice）去作判斷，反而須依賴專家意見。陳官亦指，報告不但就口號字眼作出解釋，還就國安法條文的字眼作出解釋；惟詮釋法例條文乃法庭的責任，應由法庭自行判斷。

惟周強調，以「分裂國家」一詞為例，報告詳細分析其起源、背景、發展，以及歷史上分裂國家的行徑等。報告提到分裂國家有三種手段，包括透過文字、語言、象徵造成原本領土分裂；透過行動造成原本領土分裂；以及透過將原本領土的主權造成分裂狀態。

彭官隨即質疑，控方現要求法庭依賴專家證供就法例條文作詮釋，惟國安法第20條條文清晰，引述指「任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為」便屬犯罪，根本毋須依賴「分裂國家」的歷史淵源或「分裂國家」的例子去詮釋條文。周回應稱，法庭絕對可自行詮釋條文意思，惟透過參考有關例子，可協助法庭詮釋口號的真正意思。

辯方指字眼意思會隨時代而改變

郭兆銘透露，他臨時被委聘接手本案，上周四才收到專家報告，仍未有英文譯本，只可靠助手協助翻譯報告大意內容。他認為，法庭可基於司法認知去詮釋條文及口號意思，因字眼意思會隨時代而改變。他以「liberation」一詞為例，二戰集中營時期所指的liberation與現今社會所指的woman liberation，意思已有不同。

郭兆銘指出，本案重點在於去年7.1案發當天被告展示「光時」口號的意思，議題簡單。因此，凡是涉及中國歷史發展、國家如何分裂、其他國家的分裂情況等，皆與本案無關。

三位法官休庭半小時後，決定只接納報告提及光時口號中「光復」與「革命」等字眼的意思、起源及演變等，以及有關字眼於案發時與分裂國家是否有關的內容。至於香港的發展歷史、條文字眼的詮釋，以及被告行為是否構成控罪所訂明的非法手段等，法庭不予考慮。法庭稍後將頒佈判詞解釋。

控方承諾在一星期內將相關報告的英文翻譯本交予辯方，辯方可在六星期內提交專家報告。

【案件編號：HCCC280/20】

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