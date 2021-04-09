新一屆勞工顧問委員會今日（9日）首次開會，聽取勞工處匯報取消強積金對沖最新進度，預計今年底會完成立法草擬等工作，但何時提交立法會審議，則未有時間表。有勞方代表批評，當局一再押後立法，令打工仔的強積金不斷被蠶食，更憂慮與其他法案或議程「撞期」，促當局明年初將草案提交立法會審議。

今年底完成相關立法草擬工作

勞工處今日向勞顧會勞資雙方交代取消強積金對沖進度。據了解，政府提出的取消強積金對沖方案，涉及8條現行法例須修訂，包括《僱傭條例》、《強積金公積金計劃條例》、《職業退休計劃條例》及《稅務條例》等；由於方案須設立僱主專項儲蓄戶口，政府亦須另訂一條新法例，即簡稱「8+1」。

據悉，由於專項儲蓄戶口沒有外國例子可借鑑，故在立法工作上十分「棘手」，令草案一再要押後，最新進度是預計今年底會完成相關立法草擬工作，但何時提交立法會審議，則未有時間表。

每年約40億強積金供款被沖走

勞顧會勞方委員譚金蓮表示，會上勞工處匯報的取消強積金對沖方案沒有變動，政府仍承諾注資293億元及延長補貼期至25年等，並承諾取消強積金對沖後5年會作檢討。她又指，樂見資方在會上認同取消強積金對沖是大方向，沒有因疫情而改變立場。

不過，譚金蓮指，當局一再將草案押後提交立法會，令打工仔失望，因強積金不斷被蠶食。她指，現時每年約有40億強積金供款被沖走，擔心在疫情下被對沖個案增加，金額亦會上升。她指，按慣例每年2月下旬財政預算案出爐，4月則交立法會審議，加上有其他議程，她促當局盡快於明年初或不遲於第一季將取消強積金對沖修例草案提交立法會，不應再拖延。

勞顧會資方委員施榮懷在會後接受傳媒訪問時表示，取消強積金對沖是2年前的共識，不應因今天經濟環境而改變。資方代表郭振華也指，取消強積金對沖方案上，政府補貼期長達25年，認為有足夠時間讓僱主和僱員適應。

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