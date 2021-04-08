【本報訊】透過BNO「5+1」簽證計劃留英的港人雖可在當地工作及升學，但仍屬於「不允許領取公共福利（NRPF）」組別，即無法領取大多數公共福利，包括政府支付的福利、稅收減免和住屋補助等。不過英國政府昨公佈的繁體中文BNO移民小冊子列明，若BNO簽證持有人面臨貧困或迫在眉睫的風險，包括難以為自己或家人提供食物及住所，可向當局申請變更條款。

無食物住屋可申更改條款

英國內政部有關社會福利的網頁顯示，NRPF組別包括尋求政治庇護的人士、留學生及逾期居留者等，其中BNO簽證持有人早前亦被納入上述組別。英國政府解釋，相關安排與其他國家移民相若，是希望相關人士抵英後積極就業賺取收入，故他們短期內未能受惠於英國的公共福利，其子女亦不可參與學校免費膳食及學前資助計劃。

不過英國上月放寬有關安排，因擔心有BNO簽證持有人在欠缺政府資助下未能解決住屋需求，加上即使他們成為露宿者亦無法領取相關津貼，決定容許有需要人士申請更改組別，以「安全網」方式解決移民衍生的貧窮問題。

英國政府昨發佈的BNO移民小冊子亦重申，港人在支付英國醫療保健費並獲得簽證後，可免費使用大多數英國醫療服務，但處方藥和牙科護理仍需付款。如簽證申請人的經濟狀況在獲准留在英國後發生變化，難以為自己或家人提供食物及住屋，或子女因收入變低而處於危險，便可申請變更條款，以獲政府公共福利政策保障。