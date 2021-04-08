【本報訊】繼「完善」香港選制後，連政府諮詢組織也要趕絕泛民聲音。房委會即將公佈新一屆各小組委員會的委員名單，本報獲悉，現任房委會建築小組委員會委員的民主黨主席羅健熙，任期原定到明年3月31日才屆滿，但當局以他涉及一宗刑事案件為由，建議暫停他的委員身份。

指有刑事案在身

房委會每年4月公佈新一屆各小組委員會的委員名單，消息透露，現任房委會建築小組委員會委員的民主黨主席羅健熙委員身份將被暫停，直至司法程序結束。消息又透露，若房委會委員通過有關建議，日後所有小組委員會成員若涉及刑事案件，亦會採取類似安排。

除羅健熙外，前立會議員尹兆堅因參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪，正還柙候審，尹至今仍是2020/21年度資助房屋小組委員會委員。消息指新一屆資助小組成員名單中，尹兆堅未有再被委任，即意味房委會小組委員會內全數民主派成員已經被DQ。

羅健熙去年7月被警方拘捕並落案控以非法集結罪，指他涉2019年11月在尖沙嘴市政局百周年紀念花園及科學館廣場一帶參與非法集結。羅稱若消息屬實，對他是未審先判，「唔係好知非法集結關房委會嘅工作咩事，起公屋同埋非法集結係有關，我理解唔到啦」。其建築小組委員的任期原定明年結束，「我本來以為佢會等我呢屆任期完，不續任，點知原來佢哋都係等唔切」。