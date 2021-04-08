港府去年初高價「盲搶罩」，買入大批質素欠佳的問題口罩，卻從未交代去向。有院舍職員向《蘋果》透露，上月收到社署通知有內地製的問題口罩流入院舍，但該批口罩於一年前派發，早已用完，批評當局太遲通知。物流署證實去年向社署派發了約273萬個問題口罩，其中近100萬個在派發後近一年才發現未達微粒過濾效率標準，須安排回收。社署則指問題口罩主要派發予院舍員工使用，但拒交代院舍清單，未知當中是否包括曾爆發疫情的院舍，或致防控漏洞。

記者 趙雅婷

財經事務及庫務局今年2月回應立法會查詢時披露，截至去年12月底，物流署發現約8,370萬個疑有問題口罩，當中過半有質素問題，為數約4,500萬個，其中約327萬個已分發予各個政府部門，但當時局方並無交代獲派發疑有質素問題口罩的政府部門。

《蘋果》遂向物流署查詢詳情，署方回覆指獲發問題口罩的政府部門共有11個，社會福利署為「大戶」，共獲分發約273萬個；第二多則為警務處，獲分發32.6萬個；海關、在職家庭及學生資助辦事處、民政事務署等部門亦獲發疑有質素問題的口罩。

有院舍職員上月向《蘋果》表示，去年4月獲政府分發口罩時，曾向社署職員查詢口罩的安全性，惟從未獲正面回覆；不過事隔近一年，院舍上月收到社署通知，指一批已流入院舍的口罩有質素問題，要求停用及回收。

一款問題口罩由河南「長東醫療器械集團有限公司」生產

據了解，其中一款由社署分發的問題口罩是由中國河南省企業「長東醫療器械集團有限公司」生產，社署上月中發電郵通知各間安老院，指物流署發現該品牌的口罩未符合其聲稱的標準，問題包括微粒過濾效率等，正安排回收及更換，要求各院舍立即停用。

涉事的長東醫療口罩，其包裝標示它符合中國醫用外科口罩「YY0469-2011」標準，根據中國政府去年就武漢肺炎公佈的防護用品標準，「YY0469-2011」屬醫護用的口罩級別，須獲省級藥監部門批出生產許可證方可生產。中國國家藥品監督管理局資料顯示，長東生產的另一款「一次性使用無菌醫用口罩」，去年10月亦被相關部門發現口罩細菌過濾效率不及格，要求回收。

涉500萬口罩 價值$1,800萬 平均每個$3.6

物流署回覆查詢時承認，署方於去年3月及4月透過直接採購分兩批購入「長東醫療」的口罩，兩份合約共涉500萬個口罩，價值為1,800萬元，即平均每個口罩為3.6元。物流署指，經化驗所測試後，發現口罩未達供應商所聲稱的所有要求，已通知相關部門停用，包括獲分發99.99萬個的社署，以及獲分發32.6萬個的警務處。

收到通知的院舍職員對此感到憤怒，「都唔知個政府點做嘢！」他批評，政府相隔近一年方通知院舍口罩有問題，「真係太遲，好多餘，一早已經用晒。」他指出，工作時需要陪同院友外出就醫，若佩戴不及格口罩會增加其感染風險；或是若有職員不幸染疫，成為隱形患者，「就會成間院舍都中招」。

社署拒公佈獲派不合格口罩院舍名單

本港去年有多間院舍爆發疫情，涉及超過200人確診，30人死亡，例如是最先爆發疫情的港泰護老中心有46人確診，當中9人死亡；東華三院轄下的方樹泉日間活動中心暨宿舍有61人確診，1人死亡。《蘋果》向社署索取曾獲派疑有質素問題口罩的院舍名單、數量及日期，但署方未有提供，僅指問題口罩主要派發給住宿服務單位的員工使用，已通知涉事單位停用、回收及更換。

記者亦曾去信部份曾爆發疫情的院舍查詢有否收到長東醫療口罩，除順寧道敬福護老院及屯門新墟康和護老中心黃金分院表明沒有收過外，最先爆發疫情的港泰護老中心、東華三院方樹泉中心、匡智會梨木樹宿舍、耆康會啟業護理安老院等皆未有回應。

職工盟轄下社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南指出，去年4月本港疫情嚴重，口罩供應亦十分緊張，該批長東醫療口罩很大可能已被使用；他指口罩經物流署、社署、院舍才分發予員工，經歷三重關卡，「點解都冇人發現到問題？」

他認為社署有責任保障員工安全，院舍員工在不知情下使用問題口罩，令他質疑「會唔會同院舍爆發有關？」他認為，社署應交代清楚獲發機構及數量，以釋除業界疑慮。

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