【本報訊】民主派初選案被告之一林景楠現正保釋候審，他創辦的連鎖雜貨店阿布泰生活百貨昨被海關大舉掃蕩。逾百名海關人員到全港26間阿布泰門市及倉庫掠去市值近百萬元貨品，並拘捕負責同事，指控阿布泰多款產品未有貼上足夠標籤提醒消費者。阿布泰質疑，海關極端行動與店方「色彩」有關。

著名黃店阿布泰fb專頁表示，海關昨動員逾百名貿易管制處人員，到全港26間阿布泰門市及阿布泰倉庫撿走市值近百萬元貨品，並到阿布泰辦公室拘捕負責員工，理據是懷疑阿布泰多款泰國產品未有按消費品安全條例貼上足夠標籤，提醒消費者小心使用。

阿布泰對海關行動感到非常無奈，對相關執法程序感詫異，因依照過往程序，海關只針對收到的投訴，對個別門市或產品作出警告或檢控，質疑即使做錯，「有必要連倉庫裏未送出門市的產品都撿取嗎？」阿布泰質疑，因公司創立以來的「色彩」遭受如此對待，並指現時面對不停的打壓，阿布泰委曲但求全，只希望繼續服務港人，「阿布泰會加油，讓我們一起加油」。

網民：多謝提醒報復式支持

阿布泰原定今日一連七日舉辦一年一度潑水節感謝禮，受大批產品被撿取影響，多款產品會停售，並對疏忽深表歉疚。海關搗亂行動經fb廣傳後，網民紛紛表態：「多謝政府提醒我們又要報復式支持阿布泰。」

阿布泰由海關前關員林景楠創辦，在前年反修例運動期間支持及參與「三罷」，亦曾在本報落全版廣告對抗前特首梁振英呼籲封殺。林景楠去年參加民主派初選，今年1月被指涉違反顛覆國家政權罪被警方國安人員拘捕。林2月底被起訴，獲法庭准保釋後，律政司隨即覆核決定，惟翌日律政司主動取消覆核，林景楠准以100萬元現金擔保和20萬元人事擔保保釋。

香港海關昨深夜才交代事件，指在一間連鎖零售店集團多個處所撿獲一批共14款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝上產品資料均沒就安全存放、使用、耗用或處置標示雙語警告或警誡字句，涉違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。對於昨日掃蕩行動被形容為「打壓」，海關表示「強烈譴責有關失實指控」。