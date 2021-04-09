特首林鄭月娥曾多次被踢爆，不滿意民建聯成員出任高官後的工作表現。民建聯今日公佈一條由主席李慧琼訪問林鄭的條片，討論該黨即將推出的政治人才培訓課程，擠出笑容的林鄭揚言，希望和歡迎民建聯能分享該黨人才進入政府，李慧琼亦隨即感謝林鄭。惟整個訪問中，林鄭沒有評價民建聯成員以往出任官員的表現。

手上拿着一張「民建聯政道──治政理念研習課程」單張的李慧琼，在短片中問林鄭，對有志加入政府的人有何建議，林鄭指「非常歡迎」民建聯主動為香港培養出更多管治、有治港理念的人才，希望民建聯可讓特區政府分享其「人才」，讓他們進入行政機關，更表明樂意為課程主講。對於林鄭表明想吸納報讀民建聯課程的人士，李慧琼隨即「非常感謝行政長官」。

林鄭又指，民建聯促成了一個在清華大學的高級公共行政碩士課程，她已接見這個課程的首批畢業生，大讚他們成熟：「我都係好歡迎佢哋可以加入，先加入政府嘅委員會，知道乜嘢叫治理，日後可參選，或成為特區政府一員。」林鄭亦說，以往特區政府可以「賴」議會混亂，令政府做不到事，但如今沒有亂象，故市民期望政府能有表現。

林鄭曾怨民建聯「畀唔到人」

翻查資料，林鄭擁有「豐厚」看不起民建聯的往績。2008年，副局長和政治助理推出之時。時任發展局局長的林鄭，由於要響應時任特首曾蔭權擴大政治委任制，勉為其難「接收」民建聯張文韜。當時政圈已盛傳，張文韜與林鄭最初會面時，林鄭「連眼尾都冇望過」張文韜，平日工作絕少假手於張。林鄭2012年升任政務司司長後，張文韜更加消失在問責班子中。

民建聯創黨主席曾鈺成去年10月就大爆，林鄭當選特首不久後與他見面，毫不客氣地向他表示不滿意兩名民建聯背景的問責局長劉江華和蘇錦樑，只是因為不想民建聯難過才留下一人，曾鈺成更引述林鄭指：「我（林鄭）問你哋民建聯攞人，畀唔到喎！喂，你哋個政黨搞咗咁多年，你培養唔到咩人才喇？你哋民建聯𠵱家有兩個局長（時任民政事務局局長劉江華、時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑）喺我政府度，我可以話畀你知，兩個我都唔滿意，但係我知道，如果兩個都炒晒，民建聯就好難過，我姑且留返一個。」

劉江華最後留任，蘇錦樑則「冇得留低」。不過，去年4月，獲林鄭「姑且」留任的劉江華亦「捱唔到」三年，最終也「被離任」。

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