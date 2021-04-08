政府前年宣佈預留10億元推出資助計劃支援非政府機構善用空置政府用地。發展局表示，截至今年3月底，共批出合共約1.64億元的資助上限，予非政府機構在16個空置政府用地上推行項目。

當局透露，在20/21年度共接獲11宗申請，其中8宗已獲批第一階段資助，其餘3宗申請正在處理當中；另外有2個在第一階段已批出的資助亦獲新增撥款開展和落實建築工程；亦有3宗涉及過渡性房屋申請。截至今年3月31日，當局在2個財政年度核准的項目，共批出約為1.64億元的資助上限，予非政府機構在16個空置政府用地上推行項目，至今亦未有申請被拒絕。

發展局稱，這16個項目中有1項已完成修復工程，並於今年2月開始運作，為神召會元朗錦光堂獲批在元朗南生圍小商新村設社區服務中心，獲資助750萬元。而另外3個項目已開展建築工程，預計將在3至12個月內竣工；而餘下12個項目，將在今年或明年完成詳細設計及土地勘測，及後將開展建築工程。不過，當局指個別項目的詳細設計及建築工程的施工進度難免受到武漢肺炎疫情影響，當局會繼續與機構保持合作，共同克服挑戰及加快進度。

申請資助額較大的項目包括聖雅各福群會申請在鰂魚涌海濱設康樂休憩處，以及正向生命協會申請在大埔圍頭村興建協助有特別教育需要兒童的非牟利幼稚園，各申請6,000萬元，2個機構分別在第一階段獲批130萬元及690萬元。

3個過渡性房屋項目則涉及不同機構，香港社區組織協會申請在摩星嶺域多利道建過渡性房屋，獲批740萬元資助上限；香港社會服務聯會申請在葵涌業成街建過渡屋，前期工程費用獲批290萬元，而仁濟醫院董事局亦申請在荃灣海興路與海角街交界處建過渡性房屋，獲批330萬元作前期工程費。

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