【驚心動魄】

【本報訊】沙田鬧市發生警員開槍事件。一輛私家車昨晨在大埔吐露港公路被警方識別到行車證過期，司機未有停下，反而載着女友及兩歲女兒加速亡命逃遁12公里，在沙田市中心瘋狂飛馳，警車窮追不捨。私家車連番衝燈，最後在銀城街燈位停下，兩警落車擎槍戒備，但私家車仍不斷衝前倒後企圖突圍。最終一名警長開槍射中司機肩膊將他制服，當時疑犯的兩歲女兒坐在後座。事件中六人送院、八車損毀，警方以五宗罪將涉案司機拘捕，同車女友亦被捕。

被捕男子姓孔（45歲），現時情況危殆留醫救治，警方調查揭發他的駕駛執照2015年已到期。昨晨9時許，孔駕駛一輛銀色私家車，載着姓黃（37歲）女友及兩歲女兒，沿吐露港公路往沙田行駛，當時新界南交通部在馬料水利用自動車牌識別系統發現該車行車證今年2月到期，以揚聲器要求司機停車不果，雙方展開追截。

車尾箱撿爆竊工具

私家車沿大埔公路駛入沙田鬧市，其間左穿右插，逢車過車，多次衝紅燈，至大涌橋路近乙明邨對開遇紅燈停下，警車其後追至，一名警長與一名警員下車企圖打開私家車車門，私家車突然倒後由快線切入中線，撞開前面的平治房車後逃去，警長險被撞及，他驚魂甫定跳上警車繼續追捕。

私家車續駛至沙田圍路時，突然駛入對面線逆駕至銀城街近沙田威爾斯親王醫院外，此時前面車輛因燈號停下，司機企圖從兩輛的士之車罅突圍，但被前面城巴所阻。警車追至，警長與警員落車，走到私家車兩旁擎槍戒備，警告司機落車。

司機再度反抗，從車罅間倒後猛撞警車，再衝前企圖撞開城巴，警員趁機用警棍扑爆兩邊車窗，惟司機不斷衝前倒後企圖突圍，最後站在私家車左邊車身的警長開槍打中司機右肩膊，並將他拖到地上制服拘捕。私家車嚴重損毀，前後泵把甩脫，警員在車尾箱發現老虎鉗及手套等爆竊工具。

六人送院八車損毀

孔男涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、藏有工具可作非法用途、駕駛執照過期及沒有第三者保險被捕，同車女友涉藏有工具可作非法用途被捕，坐在後座的兩歲女兒未有受傷。

今次追逐戰由吐露港公路馬料水段至銀城街，全長約12公里，包括疑犯的私家車、警車、的士及城巴等八車損毀，另外疑犯、其兩歲女兒受驚不適、兩警及的士司機等六人送院。目擊者張小姐當時坐小巴，小巴停在威爾斯親王醫院對開燈位，突然見到私家車從後衝上，其後有警車追至，兩警下車走向私家車兩邊車門喝令司機下車，氣氛緊張。

新界南總區重案組總督察吳德南解釋，因司機涉及瘋狂駕駛，對道路使用者構成威脅，認為警員開槍是合情、合法及合理。有前警官指事件中警長開槍算正確，因疑犯車輛已被困及停頓，有必要制止私家車再橫衝直撞以免傷害其他駕駛人士或警員，但他關注當時車上後座有一名兩歲女童，警長開槍時是否有看見，若知情下還要開槍便值得商榷，而且警員擊毀車窗時，玻璃碎片亦可能傷及女童。

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