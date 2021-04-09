環境局今日回覆立法會特別財委會議員的提問，披露港府今年預計購買28輛電動房車，較去年12輛增加逾倍。局方提到，高級政府官員在其座駕需要更換時要「以身作則」，將座駕更換為電動車。不過，每部電動房車價格不菲，去年港府買電動房車平均每輛27.8萬元，以此推算今年或斥資近800萬元買新電動房車。翻查資料，去年3月底，港府回覆立法會表示，問責團隊僅環境局局長黃錦星使用電動車，意味未來一眾高官或有換車潮。

根據環境局披露統計數字，去年1月1日至今年2月28日，新登記電動私家車有5,295輛，當中Tesla佔75%有4,017輛，其次是現代汽車（Hyundai）有367輛，排名第三是日產（Nissan）有254輛。而同期整體新登記私家車有42,175輛，豐田（Toyota）最受歡迎有10,561輛，其次是Honda有5,783輛，排名第三是Benz有5,251輛。

資助城巴新巴3地點裝8充電設施

而電動巴士方面，環境局表示正資助城巴和新巴在港鐵香港站、中環碼頭及啟德郵輪碼頭的巴士總站安裝8個新的充電設施，為電動單層巴士在日間補充電力，提升續航力以應付全日營運，及測試日間充電模式能否配合本地頻密的行車班次。

疫下關燒烤場露營地減郊野公園垃圾量 封閉區外量大增

環境局回覆立法會文件亦提到，漁護署去年在郊野公園內收集到2,316公噸垃圾，較前年下跌8.96%。署方解釋，因應疫情，郊野公園內所有燒烤及露營場地去年關閉近8個月，導致整體垃圾收集量減少，惟下跌幅度未見顯著，意味封閉區域以外的垃圾量可能大增。署方去年在全港郊野公園及特別地區共進行13,362次巡邏，提出833宗檢控，當中過半數（575宗）涉及未經准許管有或駕駛單車或車輛，亂拋垃圾個案僅有77宗，佔9.2％。

至於政府早前預留5億元在部份郊野公園進行改善設施工程。漁護署表示，初步構思包括在西貢東郊野公園的花山設置新觀景台，遠眺破邊洲的美景、在西貢西郊野公園增設升級露營地點、改建香港仔郊野公園的燒烤及野餐地點，以及改善一些使用需求較高的洗手間設施等，預計未來2至3年陸續推出上述新設施。

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