壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人及民主黨前主席楊森前日在區域法院承認前年8.31在港島參與未經批准遊行罪。身處台灣的銅鑼灣書店負責人林榮基認為，現在香港法庭已跟大陸一樣，「都是要根據政府的意思來判刑」。他認為，不管黎智英認不認罪，「最後判刑都已經定下來」。台灣陸委會昨日呼籲相關方面應該立即釋放香港良心犯。

林榮基：中共表演給大陸人看

陸委會副主委邱垂正昨日在例行記者會上表示，黎智英、李卓人等人長期從事香港民主運動，是令人敬重的人物，相關方面先是剝奪他們集會遊行權利，現在又對和平表達訴求予以定罪，陸委會嚴正譴責所有打壓不同意見、殘害民主人權作為。邱強調，爭取民主自由無罪，相關方面應該立即釋放香港良心犯。

林榮基昨日接受台灣蘋果新聞網專訪時表示，黎智英今次雖然承認的是比較輕的「沒申請集會遊行」，他比較擔心的是，不能看他現在認的罪名怎樣，中國將來若隨便再加重罪名，像違反國安法，囚禁終身都有可能。

林榮基認為，中共從一開始到現在就是一種表演，表演給大陸人看，要營造中國是用法治在治理香港的氛圍。對於民主派被關押，中共是在警告所有香港人，不管是思想上、行動上的反抗，都有可能判終身監禁，這有嚴重警告的意味。林續指，大多數港人都已不太相信香港現在還有所謂三權分立，「香港法庭大家也知道，它不是獨立的，我們香港人現在看起來，跟大陸一樣，都是要根據政府的意思來判刑，只是要跑一個程序。為甚麼要這樣做？他要做給台灣看，香港是講法治，進一步說，不只是給台灣人看，更重要的還有一個深層的效果，是要給大陸人看」。

台灣蘋果新聞網/中央社