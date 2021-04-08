【本報訊】「閹臣」廣播處長李百全上任個多月，頻頻出招「閹割」香港電台各大小節目，最新受害人是電台英文部。擔任節目《Morning Brew》時事評論員逾十年的香港外國記者會（FCC）前主席Steve Vines因「觀點不夠平衡」，遭港台撤換。原定下周一播出、處於風眼的王牌節目《鏗鏘集》疑再被抽起，內容是關於港人對接種疫苗的掙扎。

港台容不下多元聲音，擔任電台第三台英文節目《Morning Brew》時事評論員逾十年的Steve Vines，近日被港台撤換。本月一日「開咪」前，節目主持Phil Whelan預告當日是Steve Vines最後一日擔任該節目的評論員，Phil Whelan表示，需加倍確保節目內容平衡和公正，而Steve Vines的角色就如在報章撰寫觀點文章的人，「明顯地非經常可行」，但擔任英文時事節目《Backchat》的主持就可以。

曾獲頒人權新聞獎

Steve Vines以短訊回覆本報表示，仍會繼續擔任港台英文節目《The Pulse》和《Backchat》的客席主持，相信是因《Morning Brew》要發表評論，但另外兩個節目只是訪問其他人，故沒有被換走。Steve Vines稱，港台說他的評論與另一種觀點不符，至於甚麼是「另一種觀點」，他說應找港台解答。港台未有正面回應撤換理由，僅稱這屬港台日常節目或嘉賓調動的內部決定。

居港30年的Steve Vines除了是FCC前主席，亦是資深政治評論員及作家，他曾替《南華早報》長期撰寫評論，因不滿該報刊出「銅鑼灣書店」東主桂民海的「被脅迫式自白」，2018年11月宣佈不再為該報撰文。他曾獲頒人權新聞獎項，著有《香港新貴現形記》一書，講述香港回歸後的變化。

另外，本報綜合港台消息，原定下周一播出的《鏗鏘集》再被抽起，擬改由文教組製作的另一集頂替。據了解，被抽起的該集節目探討武漢肺炎疫苗，訪問普通家庭、長者和老人院等講述對接種疫苗的掙扎，暫時未知何時會播出疫苗專題。有港台消息指，疫苗專題由原有的《鏗鏘》團隊班底製作，更曾向統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權發出訪問邀請，「但最後turn down咗」。

消息說，只可「陰謀論地」猜測，高層此舉是想架空原有《鏗鏘》團隊。港台未有正面回應是否調動《鏗鏘集》「疫苗」專題，亦沒有回答該集會在何時播出等，僅稱節目內容、人手及播放安排，屬港台內部編輯事宜，又說就個別節目播出詳情，應參考港台網站。