荃灣綫新訊號系統原定於2019年投入運作，惟於試行系統時曾撞車，須即時叫停實地行車測試，港鐵隨後指要押後至少4年到2023年才完工。立法會鐵路事宜委員會今日召開的會議，亦有討論提升各條鐵路綫系統的最新進展，港鐵車務總監李家潤指，要在2023年完成荃灣綫系統更換工程「極具挑戰性」，但會盡量追回進度，故依舊以2023年完工為目標。

李家潤指，自荃灣綫測試發生事故後，港鐵正落實事故調查報告要求的各項改善措施，亦有參考東鐵綫更換新訊號系統的經驗，將會反覆測試確保安全，才會恢復實地行車測試。他又指，希望大眾明白更換訊號系統是一項「十分複雜的大手術」，工程艱鉅，不能操之過急，「一定要按部就班去做」。他亦表示，由於外國承辦商受疫情嚴重影響，影響進入測試中心工作，「但絕對唔係完全入唔到，係有限度，但對工作進度有影響」，故會督促承建商繼續做好軟件構建。

港鐵車務工程總管吳偉鴻指，荃灣綫事故後，港鐵一直督促承辦商落實各項改善措施，亦已完成更換軟件設計和開發團隊、建構全新訊號系統軟件的流程操作等工作。他續指，更換訊號系統仍以荃灣綫為首，隨後再到港島綫、觀塘綫等其他綫路。

僅稱賠償問題已「處理咗」

葉劉淑儀問到，港鐵在荃灣綫事故後，有否向承辦商跟進或賠償。李家潤指，上次事故反映系統軟件有不足之處，現已與承辦商建構整個軟件流程需要改善的地方，反覆測試才會投入服務。他續說，已與承辦商達成協議，包括跟進賠償的問題亦已「妥善咗，處理咗」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓追問，港鐵原定以33億為7條路綫更換訊號系統，現時是否會超支。李家潤僅指，港鐵會在內部資源方面確保做好工程，亦透露這33億是支付一個承建商，謝偉銓隨即批評「嘩，咁呢個承建商都幾好喎，咁嘅情況下都可以繼續收錢」。李家潤重複指，已與承建商達成協議，對方需履行協議中的工作。

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