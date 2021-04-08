【本報訊】早前傳出前立法會議員郭榮鏗去年11月離港，並與家人分別抵達加拿大，疑有意舉家移居加國。加拿大環球郵報《Globe and Mail》昨刊出郭榮鏗訪問，他在訪問中證實正尋求取回公民身份，希望和家人在加國展開新生活，又稱為免遭中方人員報復，不會透露身處地點。

有親建制傳媒日前引述消息，指郭榮鏗去年 11 月離港到英國倫敦，再轉抵加拿大，而其家人近日亦飛往加國，懷疑有意舉家移民。有民主派人士稱，知道郭已離港，但不知他身在何處，而郭榮鏗亦未有回覆傳媒查詢。

加拿大環球郵報昨刊出郭榮鏗訪問，證實他正尋求加拿大當局協助，取回其公民身份，希望和家人在加國展開新生活。郭榮鏗於加拿大出生，但他在2012年參選立法會議員時，已放棄加拿大護照。

英庇羅冠聰 藍韜文自豪

郭榮鏗在訪問指，加拿大是其出生地方，形容加國重視人權、民主、法治，認為這些都是必須珍惜的價值。報道又提到，郭為避免遭中方報復，不會透露他現時於加拿大的住所，亦不會透露他如何前往加拿大。加拿大保守黨議員莊文浩促請政府，在不必香港認證和文件下，幫助郭榮鏗恢復國民身份，以及為港人提供一條不受中國政府審查、可離港赴加求庇的途徑。

港府於去年11月11日宣佈，據全國人大常委通過決定，時任四名公民黨立會議員即時喪失議員資格，郭榮鏗就是其中一人。郭其後於去年11月21日宣佈退出政圈，當時他說未有計劃離開香港。港澳辦主任夏寶龍上月與正在北京出席兩會的香港全國政協委員會面時，更曾點名批評郭是美國代理人。

另外，流亡英國的立會前議員羅冠聰早前獲英國內政部批出難民庇護，中國外交部發言人趙立堅昨向英國政府發炮，指英方「公然為『港獨』分子站台，為通緝犯提供庇護」，形容是粗暴干涉香港司法。英國外相藍韜文之後在Twitter反擊，除證實羅在英已獲批政治避難權，亦指英國為需要的人提供保護，「有着自豪的悠久歷史」。

而羅冠聰在fb撰文，揶揄中共對英國批出政治庇護「好嬲好嬲」，反問若英國據難民公約及英國政策批出庇護都算干涉中國內政，「中共係咪以為自己嘅管豁範圍係全世界，所有國家都係你嘅領土？」