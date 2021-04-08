【本報訊】政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，拒簽者或要被革職。公務員事務局表示，有100多名公務員未有簽署聲明，局方已去函未有簽署聲明的公務員要求解釋。

當局去信要求解釋

現職公務員的宣誓限期今年2月底屆滿，公務員事務局回應立法會議員於特別財委會的書面質詢時表示，據局方初步掌握，截至3月15日，絕大部份公務員已簽署聲明，只有100多人未有簽署。局方現正與各部門核對數目以及去函未有簽署聲明的公務員要求解釋，本月會向立法會公務員及資助機構員工事務委員會報告有關整體公務員簽署聲明的具體情況。

公務員事務局表示，根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區，是公務員一貫責任，如有公務員拒絕宣誓，會令人嚴重質疑該公務員是否願意承擔這些基本責任，甚至對全體公務員和政府的良好管治造成負面影響。當局會逐一考慮每宗個案的實際情況，決定是否按《公務人員（管理）命令》或有關紀律部隊法例下的機制展開行動，終止有關公務員的聘用，過程中有關人員會有機會作出申述。至於正按試用或合約條款聘用的公務員，若拒交宣誓聲明，試用或合約服務則須即時終止。

宣誓風波下，多個政府部門早前爆離職潮，有議員要求政府交代今年1月至2月期間各部門離職公務員數字，但局方未有正面回應，僅表示部門會因應各職系和職級的空缺數目進行招聘和晉升工作，以盡快填補因不同原因出現的空缺。

有公務員表示，百多人拒簽宣誓聲明看似不多，但實際是不少公務員未收到宣誓聲明已提前劈炮，「要走嘅，好多2月前已遞咗信，呢批拒簽員工只不過係想做一個政治表態，更多員工係選擇靜靜地離開政府」。