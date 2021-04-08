【本報訊】全國人大常委會早前通過閹割香港選舉制度，當中包括引入警方國安處有份參與的資格審查委員會。政制及內地事務局局長曾國衞昨指，未來會考慮將資審會的做法延伸至區議會選舉，全國人大常委譚耀宗稱，區議會組成方式預計會在區會換屆前作出研究，暗示可能「殺」區會。

譚耀宗暗示或殺區會

立法會討論人大決定的小組委員會昨召開第四次會議，有議員問若人大政協改由其他界別出任選委，有關界別供選舉的選委人數會否相應減少，政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應時稱，若人大政協改由其他界別出任選委，該界別供選舉的選委人數即會相應減少，「你加兩個（人大政協），就少兩個（供選舉產生）」，意味原屬小圈子選委會選舉，變得更加小圈子。

多名建制派議員亦關注重新進行選民登記問題，鄧忍光指，稍後會讓受到今次改制影響的選民重新進行選民登記，估計相關選民人數為20萬。

新民黨葉劉淑儀會上問到，資格審查委員會的審查範圍並不包括區議會選舉，曾國衞回應時指，人大常委會決定並無提及區會，但政府未來會考慮是否按相關原則，將資審會的做法延伸至區議會選舉。

全國人大常委譚耀宗接受中新社訪問時表示，為了令香港《基本法》的原意得到落實，區議會不應該參與太多的政治工作；他又透露，是次人大常委會「完善選舉制度」，並沒有決定區議會今後的組成是否改變等，預計有關問題會在區議會換屆前作出研究，暗示有可能「殺」區會。