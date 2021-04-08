【本報訊】深⽔埗建築材料店三個⽉⼤幼貓「可樂」去年11月失蹤，店主翻查鄰舖閉路電視發現，「可樂」在店外被⼈抱走，遂報警求助，最終尋回愛貓。操普通話的偷貓男被控偷竊，親自抗辯稱以為「可樂」沒有主人。裁判官劉淑嫻昨裁定他罪成，但念及他初犯，案件只涉一隻貓，判罰款2,000元。

辯稱以為流浪貓

被告王乾（43歲）報稱售貨員，被控去年11⽉27⽇在荔枝角道224號萬城建築裝飾有限公司外偷竊⼀隻貓。劉官指，店舖老闆娘兼貓主清晰講述「可樂」被偷的過程，接納其證供為事實。

主角「可樂」去年9月起住在店內，老闆娘早前供稱，案發時「可樂」掛着頸繩及鈴噹。當日早上約10時，她發現「可樂」不見了，一小時也沒回來飲水，在店外又遍尋不獲，遂與丈夫到旁邊士多翻看閉路電視。錄影顯示一個身材高大、平頭裝的陌生男曾在店外停步看她與「可樂」玩耍，男子待她入舖後，順手抱走「可樂」並離開。

被告早前自行抗辯，承認把貓抱回家打算飼養，惟辯稱：「因為我之前在大陸都撿過這些貓，當時以為沒有人要，貓咪跑到馬路上，我怕牠有危險。我沒有在店中盜竊，不知道貓是屬於店主。」

案件編號：WKCC4205/20