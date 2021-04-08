【本報訊】藝人「阿Sa」蔡卓妍一名女粉絲，不滿阿Sa懶理facebook出現假冒賬戶，並有22萬人對假賬戶讚好，認為等如欺騙粉絲。她多番要求阿Sa澄清但不果，差不多每天在阿Sa與男友石恆聰的筆架山道愛巢外守候，更令石恆聰胞妹行蹤曝光。粉絲更涉嫌在阿Sa寓所外木板塗鴉，又在阿Sa的Instagram賬戶留言謂「唔講真話就上去大屋放火」，更疑恐嚇石「信唔信我畫花你木板」。粉絲昨就刑毀及恐嚇等三罪受審，辯稱只是小朋友行為，只想引起阿Sa關注及回應，她根本沒能力放火。

事發時報稱無業的被告趙凱怡（31歲）面對一項刑事損壞及兩項刑事恐嚇控罪，涉於去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於同年3月2日或之前威脅石恆聰及蔡卓妍，會使石恆聰胞妹石佩藍之財產及筆架山道6號屋受損壞，意圖使他倆受驚。

石恆聰胞妹指被揭行蹤

石佩藍昨供稱與被告素不相識，但去年2月起差不多每日都見被告在寓所附近守候，擔心一己安全。被告曾在石佩藍Instagram賬戶留言，提及她出門時間、乘坐車款及車牌號碼，對她極度滋擾，她被迫刪除IG個人賬戶。

石家保鑣劉來福供稱，前年10月起常見被告在大閘外流連，曾勸被告離去，被告答應不再來。去年2月24日被告再出現，表示曾寄信給石小姐但未獲回覆，故在正裝修的6號屋大門木板上寫字，希望對方看到。

警方接報後在附近拘捕被告。被告在涉案木板寫上「有人假冒」、「希望有人舉報Fb賬戶」、「被呃40萬元人民幣」等字眼。被告於警誡下稱：「我都係一時唔開心，所以一個人去呢度，用筆寫訊息畀蔡卓妍，希望佢回應我訴求。」

被告在阿Sa的IG賬戶留言謂「唔講真話就上去大屋放火」，亦在自己IG賬戶標籤了石恆聰，寫下「X你老母，信唔信我聽日去筆架山道6號畫花你木板」。

辯稱「小朋友行為」引關注

被告在警方錄影會面解釋自己沒被騙人民幣，只是「亂咁寫」，強調是小朋友行為，絕無能力放火，只希望引起阿Sa關注或回應，「佢睇到盡快處理假facebook」她感到很後悔，「我以後唔會再嚟」，「想以後繼續讀書，咁樣太辛苦」。裁判官葉啓亮裁定各罪表證成立，辯方指被告傾向作供。聆訊今續。

案件編號：KCCC746/20