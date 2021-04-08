【本報訊】再有警察「蛇王」斷正！近日網上流傳片段，一名疑隸屬機動部隊（PTU）D連的警員當值期間，被發現坐在警車司機位上呼呼入睡。有途人敲警車車窗，涉事警始醒來，但竟發難質問市民為何敲車窗，甚至反過來要求市民出示身份證；最終蛇王警也沒下車處理事件。警方證實知悉事件，表示正跟進調查，強調警隊非常重視人員的操守，定必嚴正處理。

要求查身份證惟拒下車

涉事片段前日在網上流傳，據悉現場為觀塘興業街興業中心附近，拍片市民亦在fb上載警車車頭照片，可見涉事警車隸屬機動部隊D連。片長1分28秒，拍到一名警員在警車司機位睡覺，男途人敲打車窗，涉事警員紮醒拉開車窗詢問何事，反被質問：「阿Sir呀，你出公帑瞓覺㗎？」警員聞言變得晦氣，反問：「乜嘢呀，你拍架車做乜嘢？」

市民數次問同樣問題，但涉事警未回應更反問：「你拍架車做乜嘢？」當時市民一度大聲讀出：「警員編號5969」，涉事警員更發難：「畀個身份證嚟，等我摘低你身份證先。」

事件中雙方爭拗，市民不厭其煩再解釋「我頭先，作為市民，我行過，見到一個公職人員，喺度偷懶，就敲一敲門，提醒返公職人員要做嘢嘅」；又反駁警員要查身份證，「你落嚟（落車）做嘢囉，你要做嘢就落嚟囉，你坐喺度做嘢㗎？」該市民甚為不滿，直言：「5969，我投訴硬嘅」、「你喺度偷懶，又唔敢落嚟，得把口」。惟涉事警員最後拉上車窗，片段到此結束。