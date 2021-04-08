【本報訊】閹割香港選舉制度的修例草案勢將在立法會火速通過，特首林鄭月娥昨於立法會公佈下周三向立會提交草案首讀，對於外界質疑新選舉制下政府未能廣納意見，林鄭竟叫市民向分區委員會、防火委員會、同鄉會反映聲音，更不點名指民主黨前主席劉慧卿指，候選人向選委取提名是屈辱說法，批對方不理解民主選舉精神。劉慧卿反擊林鄭，將特首小圈子選舉與立會直選比較完全是荒謬。

林鄭月娥昨到立法會出席答問大會，她於開場白就表忠唱好改變香港選舉制度，公佈下周三向立會提交草案首讀，綜合草案包括修訂五項主體法例和多條附屬法例。

立法會隨即配合，原本立法會下周三並沒有會議，但是立法會主席梁君彥引用《議事規則》決定下周三特別為此條例草案召開會議，處理此草案的首讀及二讀。有消息指，當局預備今年9月5日先舉行選委會選舉， 12月5日舉行立法會選舉。

林鄭稱市民可向防火會反映意見

今次「完善」選舉制度將大幅削減直選成份，本身是直選議員的民建聯梁志祥關注地區市民如何反映意見，林鄭先卸責民主派，批評有議員選舉時聲言反映市民意見，但當選後只談政治；又指「反對派」在地區諮詢會等公眾參與平台吵鬧，摧毀收集意見平台，更力撐小圈子選出的選舉委員會界別分組增加板塊，足以反映社區、基層聲音；又着市民向由政府委任的分區委員會、防火委員會、撲滅罪行委員會，以及同鄉會等渠道反映意見。

林鄭會上不點名提及劉慧卿形容要求候選人向選委會五大界別取提名為屈辱，自言四年前參選特首，即使有300多名民主派選委表明拒絕投票給她，她也謙卑地向對方講解其理念，批評當時有選委要求晚上9時會面，她都不會視為屈辱，「講（屈辱）呢句說話嘅人，佢根本唔理解選舉同民主嘅精神」。

劉慧卿回應林鄭說法時，批評將特首小圈子選舉與立會直選比較根本荒謬，兩者完全是「蘋果和橙」，「我自己係用自己經驗，參加一人一票選舉經驗，但佢（林鄭）用小圈子選舉嘅經驗，真係蘋果同橙去比較，混為一談比較荒謬一啲」；又稱她參與直選時，「可以有好多市民可以提名我，我攞100個提名係好輕鬆、市民亦都係好開心咁去提名，唔係好似佢咁，要去俾人鬧一餐。」

劉慧卿堅持，要民主派候選人走去拿政協、人大的提名是屈辱，但她樂意接受別人包括黨友有不同看法，社會不應一言堂，更不應以言入罪：「我唔係專橫到要將自己嘅意見加諸於其他人身上，亦都唔係代表我唔能夠講嘢。」

劉慧卿又表示，不少市民仍然想當局、有權有勢的人跟各黨各派對話，所以她希望政府可以繼續與各方保持溝通，「唔好話『你講啲嘢我都唔同意』、『冇得傾呀』、或者係『拉鬼咗你啦』」。