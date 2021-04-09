去年1月觀塘繞道麗港城對開，有警方防暴小巴與三車「串燒」相撞，涉及兩部的士及貨車，意外中兩名的士司機、一名女乘客及兩名防暴警受傷送院。其中一輛的士的車主今入稟區域法院，向駕駛防暴小巴的警員和代表警方的律政司索償近10萬。

原告陳美香為涉事一部的士的車主。入稟狀指於去年1月4日早上近10時，該的士於觀道繞道一宗交通意外中，被警員黃文基駕駛的警車撞毀。入稟狀又指，事發時因黃駕駛的車速太快，令他當時未能及時剎車及與的士保持適當距離，最終撞向該的士車尾並造成損毀。

原告認為意外為黃疏忽駕駛所致，故向他及其代表的律政司申索98,345元，另加利息及訟訴費。

早前有車CAM顯示，事發時一輛深灰色的私家車，沿路西行上觀塘繞道，惟上橋後不久即切線，越過影線和慢線，幾乎與駛至的貨車相撞。貨車匆忙扭右駄時撞到一部的士停下，而尾隨貨車的防暴警小巴因收掣不及，相繼撞向貨車的右邊和前方另一部的士。

【案件編號：DCCJ1502/21】

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