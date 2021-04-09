2019年的立法會屢爆爭議，其中前公民黨議員郭榮鏗主持內務委員會主席選舉逾半年，被港澳辦和中聯辦高調抨擊。根據特別財委會的文件，立法會在該次內會主席選舉爭議上，耗費879,327萬元委聘1名本地資深大律師及1名英國御用大律師，就相關問題提供法律意見，隨後主席梁君彥就引用該意見動刀「剪布」。此外，秘書處亦透露，已向辭職及不續任的19名議員發放合共約1,332.3萬元任滿酬金。

耗50萬就審議修訂《逃犯條例》選主席聘法律意見

多名議員在特別財委會的書面質詢追問，過去3年立法會尋求外間法律意見的所涉及開支金額。立法會秘書處回覆指，立法會過去3年4度外聘法律意見，除了就內會選舉主席尋求意見，其餘3次則為2018至19年度，有關立法會傳召特首的權力（涉34.7萬元）、有關審議修訂《逃犯條例》的委員會主席選舉問題（涉約50萬元），以及時任議員陳志全和區諾軒提出動議，決定是否由行管會辭去立法會秘書長陳維安尋求法律意見（涉約42.6萬元）。

僅4議員合資格申領結束辦事處開支償還款額

另外，北京去年11月DQ 4名民主派議員前公民黨楊岳橋、郭家麒、法律界郭榮鏗及會計界梁繼昌，觸發15名民主派全體請辭。秘書處在文件中透露，有24名議員在2020年離任，除上述4名被DQ和15名總辭民主派議員，也有不續任的陳志全、朱凱廸、陳淑莊及因選舉呈請被法庭裁定當選無效的建制派陳凱欣。

文件指，當中只有4人符合資格申領結束辦事處開支償還款額，共涉73.9萬元，與及34名職員的34.6萬元遣散費。另外，立法會該年亦向辭職的16人及不續任議員的3人，發出共1,332.3萬元的任滿酬金。

行管會也有對4名被DQ的議員提出申索，並已達至和解，他們已根據協議償還相關款項，當中涉2.7萬元的法律開支。

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