能在同一間機構工作超過10年，是一種福氣。但天下無不散之筵席，而好的發展機會實屬可遇不可求，故A還是決定放棄現職而加入新的公司。

A 是劍橋畢業的高材生，而他的舊上司則是本地某大學畢業。A在舊公司一直都盡力創新，但舊上司一路都十分忌才，除了時常對A發脾氣外，有時更把文件夾扔到地上。在深夜或假期時，舊上司也會奪命追魂call或WhatsApp給A叫他趕工。日子久了，A開始覺得焦慮不安、出汗、手震，而且晚上常常失眠，特別是在睡前如果接到舊上司的訊息，他就會覺得心跳，呼吸困難，而且可能整晚都難以入睡。

由於失眠和整天生活在惶恐之中，A遂被轉介來見我。我處方了一些抗焦慮藥物和一些新一代較少副作用的安眠藥給A。除此之外，我也教他做一些呼吸鬆弛運動，和多做一些帶氧運動（例如每天快速步行半小時，以刺激他體內的安多芬和血清素分泌）、正念練習（如三分鐘呼吸空間）等。不久他的病情得到明顯的改善。

在另一次覆診時，A告訴我說最近舊上司變本加厲，在放工後和假期時，都着他幫忙跟進他家中的裝修和電器問題，於是他的失眠又轉差。但可能由於他已學習了正念（mindfulness）的關係，他的情緒並沒有太差。反而他能夠冷靜分析一下他的前途，並且以「騎牛搵馬」的心態繼續做工作，但同時也積極找尋另一份新工。

舊上司當然並不是只對A不好，他之前也把A的前主管B趕走⋯⋯畢竟天無絕人之路，就在A面對這個困局時，他的前主管B致電給A，邀請A加入他的新公司，而且還升職加薪。原來A以前在舊公司的種種卓越表現早已被B看在眼裏，覺得有機會時一定要把他挖角於旗下，加入新公司後，A的失眠已漸漸消失。

世上還是有伯樂的，我也為千里馬終於找到伯樂而開心。

林煒 精神科專科醫生

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