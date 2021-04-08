【本報訊】理工大學男生去年9月被捕，被指在寓所內藏有胡椒彈手槍及軍刀等武器，警方並指控他在網上宣揚港獨，但當時沒控告港區國安法罪名。案件昨再訊時，男生突被加控煽動他人分裂國家罪。案件押後至5月4日以待準備文件，轉介區域法院處理。男生沒申請保釋，續還柙候訊。

撤無牌進口戰略物品罪

被告呂世瑜（23歲）去年9月24日被捕，當時案件已由警方國家安全處負責，高級警司李桂華曾指被告涉嫌發表分裂國家文宣。控方昨由律政司高級檢控官張卓勤代表，被告被加控一項煽動他人分裂國家罪，指他去年6月30日至9月24日在香港與其他人煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，將香港從中華人民共和國分離出去或非法改變香港的法律地位。

呂原被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器三罪。控方昨將控罪修訂為無牌管有槍械及管有攻擊性武器罪，指呂於或約於去年9月24日在粉嶺欣盛苑某單位管有一把可容載胡椒粉末投射彈的氣槍，以及管有攻擊性武器，即一支伸縮棒及兩把刀。原本的無牌進口戰略物品罪，是指他進口14個防毒面具、三個防毒面具濾芯及一件防彈背心，但昨已沒有此罪。

本案今年2月再訊時，裁判官陳炳宙發現由警方撰寫的控罪書英文版本出錯，即場讀出控罪書內容「one number of Pepper Ball」、「two numbers of Pepper Ball」等，並謂「小學生都會知one apple two apples，我唔想單案第時上到終審法院，香港法庭會成為外國法庭的笑柄」，促控方作出修訂。

案件編號：FLCC1804/20