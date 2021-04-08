「醫生，我覺得專注力都仲係爭啲，同埋動力都唔係一百分，不過情緒穩定咗，冇再喊，冇咁緊張，唔會好似之前咁樣，胡思亂想，情緒失控，瞓覺都ok，所以今次就快考試，準備得嚟雖然都係緊張、都係驚，不過就好過上一次考試個情況，嗰陣時真係成個人亂晒，讀乜都讀唔入腦⋯⋯」

回想起兩個月前，S最初求診時，可以說情緒極之不穩，基本上一邊傾一邊喊，沒有信心，情緒又低落、又焦慮，做每一件事也擔心會做錯，很自然晚上睡不着，日間便更沒精神，那時候，S甚至緊張到，跟她解釋時，需要重複說幾遍。不過，服藥治療後，S的情況慢慢好轉，情緒穩定下來，能夠入睡，「叉到電」，接着沒有再不停地哭，即使哭也只是一、兩滴眼淚，之後日間精神慢慢地好過來，也逐漸地沒有那麼緊張，溫書時集中精神和吸收能力也逐漸恢復過來，中間也試過有預計不到的波動，不過因為S這段時間學業不是太忙，所以即使有點波動，影響也不大。S也很清楚看到自己的進步，尤其是想起上一次考試的情況，便知道自己好轉了多少，信心恢復了，溫起書來也容易得多。

其實，每年也有不少同學，因為求學的壓力而患上焦慮或抑鬱症，但往往是拖到最後，臨考試前一個月才找醫生求助。可是，治療焦慮抑鬱，往往需要一段時間才能把情緒穩定下來，要讓腦功能恢復，溫書能吸收，也需要個多、兩個月甚至三個月的時間，而且治療初期，需要用藥減低焦慮情緒，幫助睡眠，少不免日間會有點倦意，有機會影響到學習的能力。所以，如果太遲求醫的話，一來趕不及考試前康復。第二，醫生用藥時也有很大掣肘，而且面對考試的壓力，很自然會出現無心機、無動力、情緒不穩定的情況，到時病情恢復得慢，到底是因為治療方向不適合病人，還是考試壓力所引致，便難以分辨。所以，如果在學期期間已經出現焦慮抑鬱的情緒，切記要盡早求醫，至少於考試前兩、三個月找醫生幫忙，切勿拖至考試前才臨急抱佛腳。

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李德誠 精神科專科醫生