林鄭政府自「反送中運動」起大幅增加警隊編制，惟新聘人數卻未追及流失人數。公務員事務局披露，2019至20年度警隊新聘人數為1,020人，較2018至19年度大減446人；而2019至20年度因退休、辭職等原因離職的警隊人員則有1,802人，亦較對上年度的1,714人為多，意味警隊新聘人數均未能填補職位空缺。

19至20年度警隊僅聘1,020人 未夠填補空缺

公務員事務局日前提交立法會財委會的文件披露，過去3個年度警隊新聘人數持續減少，其中2017至18年度增聘1,772人，2018至19年度新聘人員減至1,466人，2019至20年度更跌至1,020人。

除了警隊，海關和入境處的新聘人數亦大幅減少，其中海關由2018至19年度的973人跌至2019至20年度的371人；入境處同期新聘人數亦由1,002人大跌至370人；消防處則由650人跌至407人；懲教署則由356人略升至423人。

至於警隊因退休、辭職、死亡等原因離職人數，2017至18年度為1,786人，2018至19年度有1,714人，2019至20年度則增至1,802人，意味警隊在上述3個年度中，新聘人數均未能填補職位空缺。

逾9千警延遲退休

面對新聘人數減少，警方亦循退休警員入手，包括延長退休年齡，及透過多個計劃延聘退休警。當中11,539名在2000年6月1日至2015年5月31日期間入職的警員可申請延至60歲退休，最終有9,744人選擇延遲退休，比率為84.4%。

在去年中，警隊內有676人在退休後透過「退休後服務合約計劃」續聘；在2016至2021年2月期間，警隊獲批「最後延長服務120天」人數亦達1,857人，警務處在該兩個計劃的獲批人數均屬政府部門之冠。而在2017年6月起實施，續聘時間最長可達5年的「繼續受僱機制」，截至今年2月底，警隊亦有1,820人獲批。

173宗投訴涉警隊貪污 「冠絕」政府部門

另外，廉政公署回應財委會提問時指，去年接獲涉及警隊的貪污投訴共173宗，有116宗為可追查的投訴，宗數亦為政府政策局和部門中最多。

去年因涉及廉署貪污調查而被拘捕的政府部門人員中，懲教署有8人，警隊亦有6人，海關、康文署、建築署、教育局、社署各有一人。而去年因貪污被檢控的政府人員中，警隊亦佔2人，海關、康文署、教育局則各有一人；被定罪的政府人員則有6人，懲教署和康文署各佔2人，警隊和房屋署各有一人。

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