【本報訊】42歲菲傭四年前來港工作，不足四個月便在僱主家中昏迷，送院後不治，剖屍未發現醫學死因。死者胞妹事後告知警方，一向身體健康的死者生前曾投訴未獲足夠食物，加上工作過度勞累，需半夜洗衫，出現背痛及全身骨痛，又常遭僱主語言虐待；惟警方並無將資料記錄在案，亦沒及時向曾被其他菲傭投訴苛待的女僱主錄取口供調查。胞妹為尋真相，先向死因裁判法庭提出召開死因研訊但不果，在非牟利組織協助下，透過義務大狀向高院提出同樣要求，昨獲法官批准，下令召開死因研訊。

原告Imelda Quinto Abong是死者的胞妹，答辯人為死因裁判官。案中死者是菲律賓籍傭工，曾於新加坡及中東打工，2016年12月開始為美孚新邨黃姓女僱主工作。翌年4月4日，死者被發現於僱主家中不省人事，送院搶救不治。胞妹獲悉後由菲律賓來港辦理喪事，並向警方錄取口供。

胞妹指死者曾呻不夠食物

大狀昨引述原告誓章指，曾向警方提及死者來港時健康良好，惟到港開工不久便開始大呻受僱主不人道對待，未獲提供足夠食物，僱主亦不准她自行外購食物，她只能偷偷進食。死者曾向中介投訴但未獲處理，後得悉自己已是第三個投訴黃的外傭。

大狀續稱，法醫驗屍後找不到醫學死因，原告對未能找到親人離世真相一直無法釋懷，2019年透過志願組織協助，才首度取得之前錄取口供的副本，但發現警方沒全部記下她提供的資料。

案件編號：HCMP225/20