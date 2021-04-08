【本報訊】前年11月沙田新城市廣場外發生警民衝突，年輕健身教練被指將藏有六支汽油彈的斜孭袋拋入城門河，被截停時推女警的胸及頭撼她前額。裁判官香淑嫻昨裁定他襲警及管有攻擊性武器罪均成立，明言不會給被告「假希望」，勢將判處非短期監禁。香官下令索取背景報告，押後至4月28日判刑，其間被告還柙。宣佈散庭後，被告家屬和親友掩面痛哭，有人在庭外相擁而泣。

被告林頒法（23歲）被控襲警及管有攻擊性武器兩罪，涉前年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊女警陳嘉銘，並管有六支汽油彈。香官昨裁決時信納女警所言，被告曾用雙手推她胸，再用頭撼她前額。對於辯方質疑女警沒解釋截停原因，香官認為被告自知身藏違法物品，出手推女警意圖逃走，故女警沒時間講解。

官：僅判監合適

此外，辯方亦曾質疑，眾警員用電筒照射追蹤的飄浮物，並非水警撈起的斜孭袋。惟香官指出，考慮警員位置，加上環境是昏暗的流動河面，對飄浮物形容有出入不足為奇。香官續指，警員未曾間斷追蹤飄浮物，相信該飄浮物正是呈堂袋子。香官認為被告袋中藏有六枝汽油彈，唯一意圖就是傷害他人。

辯方求情指，被告本性善良，關心香港情況，未曾使用或取出汽油彈，汽油份量亦不多，建議法庭索取社會服務令報告。惟香官明言判監是唯一合適刑罰，強調汽油彈用於縱火，可以傷人甚至殺人。

案件編號：STCC4008/19