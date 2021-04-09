歐洲藥品管理局確認英國阿斯利康疫苗與罕見血栓副作用可能有關，而香港政府與阿斯利康有預先採購協議，香港會否繼續引入阿斯利康疫苗成焦點。傳媒連日來向食物及衞生局查詢，局方未有明確回應；而昨日香港阿斯利康發表聲明，指計劃不變，會按協議向香港提供疫苗，令人聯想政府是否會繼續採購阿斯利康疫苗。不過今早食衞局局長陳肇始在立法會上首次明確表示，阿斯利康疫苗不會在今年供港。有知情人士估計，政府與藥廠簽訂保密協議，所以之前不能披露太多資料，但因昨日阿斯利康發表聲明，令外界以為疫苗如常供應，故政府必須盡快回應。

倘阿斯利康申請註冊 專家委員會可不同意使用

該知情人士指，藥廠昨日的聲明事實上意義不大，因政府與藥廠只簽訂預先採購協議，要證明疫苗安全有效，政府決定採納才會啟動合約，疫苗才能運抵香港。藥廠至今未向政府提供緊急使用的申請，按現時程序，當政府接獲藥廠申請後，會交由專家委員會審批，由專家委員會決定是否建議政府採用；若委員會不同意，政府也不會批准註冊，「幾關都未過點可以出聲明，所以今朝政府要澄清」。

該知情人士指，過去數周政府也有聽取本港專家意見，了解到阿斯利康疫苗的風險及效益。他估計政府今年不引入阿斯利康疫苗，可能要作出某些賠償，但保密協議下外人不知詳情。

「今年」內無需要引入阿斯利康疫苗，是否意味明年會引入，或取消合約？陳肇始指要繼續與藥廠商討，因有保密協議，不能夠提供更多資料。該知情人士表示，即使政府明年再引入阿斯利康疫苗，也不是現時同一款疫苗，「就算將來真係買，都係買用新病毒株造嘅疫苗，唔會買依家呢隻。呢隻已知有增加腦或者腸靜脈血栓，買返嚟冇人會用」。另有知情人士估計，因歐洲藥品管理局是香港時間周三晚上才正式公佈疫苗副作用問題，政府需等相關正式公佈才能回應。

許樹昌：已面世疫苗不屬新一代 不急於考慮

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌表示，將來審批疫苗時，疫苗能否覆蓋變種病毒是重點之一，疫苗必須安全、有效及能覆蓋變種病毒才能考慮。目前英國變種病毒較溫和，很多疫苗都有保護作用，而南非變種病毒是目前威脅最大，令很多疫苗的保護率下降，甚至不合格；而且隨着時間，將來可能出現更新的變種病毒。

對於政府正考慮採購來自不同藥廠的新一代疫苗，以應對變種病毒，許樹昌表示，現時已面世的疫苗都不屬新一代疫苗，不急於考慮，如美國強生、中國康希諾生物及俄羅斯Sputnik V疫苗，與阿斯利康同屬腺病毒載體，隨着越來越多人接種，需觀察是否與阿斯利康一樣導致大腦靜脈血栓。之前有指政府正留意美國Novavax疫苗，該疫苗是利用重組蛋白技術，不過許樹昌表示，Novavax疫苗對南非變種病毒的效用少過50%，也不應考慮。目前本港不急於購入第三隻疫苗，應等新一代疫苗面世，如在南非、巴西等疫區做研究，有當地實戰數據，會令數據更可靠。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！