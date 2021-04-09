前年11月理大衝突期間，警方在尖沙嘴一帶拘捕多人，警方去年9月對28人控以非法集結罪，今再有一名清潔工被控，今於九龍城法院提堂。被告暫時毋須答辯，押後至5月21日再訊，以待準備轉介區域法院的文件，清潔工准保釋候訊。

被告陳東成（43歲），被控與吳肇韜、何兆川、陳思晨、高敬希、曾曉琳、陳綺敏、王穎彤、許巧靜和洪妙賢於前年11月18日，在尖沙嘴科學館廣場一帶，連同其他身份不詳人士集結在一起，作出擾亂秩序行為，或作出有威嚇性、侮辱性或挑撥性行為，相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上行為激使其他人破壞社會安寧。

控方指同案另外9人的案件已轉介區院。裁判官鄭念慈將案件押後至下月21日再訊，以待控方準備轉介文件，准被告以現金5,000元保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件及遵守宵禁令，每周到警署報到四次。

【案件編號：KCCC1030/21】

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